



bnt新聞訊 炎熱的夏季也是個充滿色彩的季節，在穿搭與美妝的色彩選擇範圍也變得更廣了。但選擇越多卻也越容易找不到中心，原本試圖通過美妝“喚醒”皮膚的活力，但方法錯了卻反而會打造出“不倫不類”的感覺。





如何在炎熱的夏天里，用恰到好處的美妝與穿搭將魅力散發呢？韓國女星一直是“標桿性”人物，下面就通過解說韓女星的妝容，了解一下今夏韓妝的特點有哪些吧。





TYPE 1. 打造無瑕肌底

在炎熱的夏季里毛孔易擴張，一不留意打造出的底妝便會顯得“坑坑窪窪”。因此在夏季的的護膚除了要做到收縮毛孔的護膚外，保濕與補充營養也不能輕視。





但在炎熱的天氣里，皮膚已經敏感不堪了，若再使用種類多的護膚產品只會讓皮膚更敏感且有負擔。這樣的時候建議盡量減少護膚產品的種類，選擇含有多重護膚功效的產品。如以從幼養的羊毛中提取的羊毛脂制成的面霜。





另外，紫外線一直都是皮膚健康的“頭號敵人”，尤其是在夏季里更不能忽略防曬了，但在質地的選擇上要更留意。建議選擇質地水潤且沒有油膩感的產品，能均勻地塗抹在皮膚上不會出現凝結成塊的現象。





TYPE 2. 唇妝是亮點

有了無瑕、白皙的底妝做陪襯，就該在上點綴出吸睛的亮點了，這樣才不會給人精神不佳的感覺。顏色較為鮮明的眼妝會讓妝容顯得厚重，不適合在夏季里打造。建議在唇妝處使用鮮艷的顏色，打造出亮點。





選擇唇妝的顏色最佳的方法是要根據自己的膚色或是穿搭的顏色。另外，即使是妝容的亮點也不太建議使用那種過於鮮艷的顏色。粉色及珊瑚色這種能提升女性魅力的顏色應為首選，使用染唇液打造出能營造小清新氣氛的咬唇妝最佳。





TYPE 3. 高光助妝容更有光澤

2017年在美妝上韓國中有一個關鍵詞，那就是“光”。為了讓妝容更有光澤感，巧妙地使用高光產品必不可少。





先在臉部外圍輪廓與皮脂分泌較多的部位用粉餅處理，以延長妝容美感。之後再使用粒子細膩的高光產品在面部凸顯的部位如額頭中央、鼻梁以及下巴出輕掃的話，可以打造出富有健康光彩的皮膚。





EDITOR’S PICK





01 集純羊毛脂漿果乳霜（KICHO SHEEP OIL CREAM）：從清潔地區新西蘭羊羔身上獲取羊毛，通過德國嚴謹技術力獲取“羊油”研制而成的羊油面霜，對肌膚溫和無刺激。產品內融入8種濃縮漿果成分，營養豐富，可以高效潤養肌膚。





02 集純清透水潤防曬霜（KICHO Ultra Moisturizing Suncream，SPF50+/PA+++）：該產品含有發酵大豆中提取的植物性胚芽成分，可以有效為肌膚保濕，維持健康肌膚。產品內不含5大有害物質，可以同時隔離UVA和UVB，具有SPF50、PA+++的紫外線隔離效果，保護肌膚，適合日常使用。





03 植村秀無色限唇頰繽紛霜（shu uemura tint in gelato）：該產品擁有滋潤且柔軟的塗抹感，可打造出清新淡雅的唇妝。





04 羅拉瑪斯亞（laura mercier）Satin Highlighter：是一款能賦予肌膚自然光彩的高光產品。





李惠貞 鄭文蘭/文 KICHO 集純，shu uemura 植村秀，laura mercier 羅拉瑪斯亞，bnt新聞DB/圖

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