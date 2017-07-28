鄭爽自爆有演藝圈頂級資源 事後澄清只是玩笑NOWnews今日新聞 (2017-07-28 08:47)
大陸女星鄭爽先前在私人微博上發出許多「崩壞」的言論，讓她可愛又清新的女神形象一夕瓦解。而近日有網友好心提醒她，希望她能在意粉絲，沒想到鄭爽居然大言不慚的回對方，擁有演藝圈的頂級資源。
一名網友在群組中留言告訴鄭爽，「你現在還不是實力派，一大因素就是靠流量撐著，數據對你而言真的很重要啊，你總是說不要不要，我們做什麼要從未求過回報，別總把我們往外推好嗎？」希望鄭爽能多在意粉絲一點。而鄭爽則回應，她不想那麼高調，「你們所說的律師、我的演技、獎項、時尚資源、代言、封面、電影，我都是第一個拿到資源，也是能拿到頂級資源的。」此話一出，再次引發熱烈討論。
而後有人追問鄭爽：「頂級資源是指什麼？」鄭爽霸氣表示，忽悠的話也信，間接澄清那番言論是玩笑而已。
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