亞馬遜上季銷售成長 支出啃食獲利中央社 (2017-07-28 08:51)
（中央社舊金山27日綜合外電報導）網路巨擘亞馬遜公司（Amazon）今天公布財報指出，儘管砸錢推動營運成長，帶動營收激增，但上季獲利卻下滑。
法新社報導，這家美國企業表示，上季淨銷售年增25%至380億美元，但獲利卻年減77%至1.97億美元。
在亞馬遜將長期成長置於短期獲利之前的熟悉營運模式下，投資、設備折舊、實施庫藏股和其他支出侵蝕公司收益。
亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）表示：「我們的團隊埋頭苦幹，將重心放在顧客身上。」
亞馬遜已將事業規模由原本的網路零售商擴增為多元化科技企業，包括雲端運算、線上影片、電腦硬體和人工智慧。
此外，亞馬遜近期宣布收購美國連鎖食品超市－全食超市公司（Whole Foods），可能有助亞馬遜拓展這項領域的事業。
亞馬遜公布財報落後華爾街預期，美股盤後交易該股下跌約3.3%至1010.50美元。（譯者：中央社徐睿承）1060728
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