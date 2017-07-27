（中央社記者程啟峰高雄27日電）高雄市楠梓區出現今年全台首例本土登革熱確診病例，同屋簷下的個案3名家人也出現疑似症狀，經採血送驗排除其中1人，高雄防疫團隊已上緊發條防範疫情擴大。



高雄市政府衛生局昨天接獲醫院通報一名居住於楠梓區大昌里30餘歲男性個案，疑感染登革熱，經疫調發現，同住家屬3人有疑似症狀。



經衛生單位緊急採血送驗，接獲衛生福利部疾病管制署檢驗通知，個案母親確診登革熱，為今年首例本土登革熱個案，而個案本身及案父則列為高度疑似個案，預計8月3日二次採血確認，另一人檢驗結果為陰性。



衛生局說，這名本土登革熱個案為56歲女性，24日起出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、噁心、畏寒、腹瀉與紅疹等疑似症狀，當天前往住家附近診所就醫。



衛生局說，個案同住接觸者案夫及案兒有疑似症狀，經中央檢驗列為高度疑似個案，目前3人都仍有症狀，收治於醫院住院中。



衛生局表示，個案主訴未曾罹患登革熱，近期無出國史、有高血壓病史，活動地點以住家、右昌及德民菜市場為主，防疫團隊第一時間進行各項緊急防疫工作。



個案住家鄰近日月光工廠附近，這地區外籍勞工眾多，衛生局研判不排除這波疫情為境外移入導致次波感染所致。



市府防疫團隊不敢掉以輕心，已立即進行個案居住地點及工作、活動地周圍擴大疫情調查及接觸者擴大抽血檢驗，並針對個案居住地及活動地400公尺範圍內高風險場域及列管點巡檢孳生源。



防疫人員今天對個案居住地進行病媒蚊監測，總計稽查279處積水容器，查獲14處陽性孳生源包括水桶、保麗龍箱、帆布、輪胎、花器及造景池，衛生局呼籲民眾儘速清除孳生源，嚴防疫情快速擴散。



楠梓區級指揮中心同時安排執行警戒區域內地毯式孳生源清除及緊急防治作業，並動員社區里民、志工清除積水容器及環境整頓等環境大掃蕩工作。



高雄市今年截至目前登革熱境外確診個案累計23例，相較去年同期境外15例增加53.3％，顯示境外移入風險持續增加。



衛生局表示，高雄市無本土個案11個月，為近15年來間隔最長紀錄，市府團隊將持續落實並防堵可能感染途徑，也請市民全力配合防疫。1060727