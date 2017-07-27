南極開花植物含特殊分子 可抗太陽幅射中央社 (2017-07-27 22:23)
（中央社聖地牙哥26日綜合外電報導）智利科學家發現南極地區有兩種開花植物，帶有能夠保護它們免受太陽輻射傷害的分子，或許能用來製造人類用遮光劑等產品和保護脆弱的作物。
路透社報導，聖地牙哥大學（University of Santiago）研究人員發現，南極漆姑草（Colobanthus quitensis）和南極髮草（Deschampsia antarctica）能夠忍受高強度紫外線輻射。
根據英國南極勘測（British Antarctic Survey），它們是在冰天雪地的南極地區所能找到的僅有兩種開花植物，生長在較溫暖的邊緣處。智利研究人員說，氣候變遷和融冰增加了它們生長的範圍。
研究領導人朱尼嘉（Gustavo Zuniga）說，科學家發現，這些開花植物帶有一群分子，作用宛如太陽能過濾器，保護它們不受輻射傷害。
他說，聖地牙哥大學正在尋求商業夥伴，藉由這項研究結果研發衍生商品。
朱尼嘉說：「或許在不久的將來，就能利用這項發現。舉例來說，對於無法承受愈來愈強輻射的作物來說，那種遺傳資訊或可用來協助它們產生較良好適應。」
他還說，也可能研發出含有這種分子的天然遮光劑或防曬乳，以保護人類皮膚不受紫外線輻射傷害。（譯者：中央社劉文瑜）1060727
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