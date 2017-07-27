南韓文創綜效 文總到訪交流經驗中央社 (2017-07-27 22:30)
文化總會訪問南韓文創產業，Heyri藝術村村長李安洙（右4）觀賞文總副會長江春男（右5）贈送的禮品。中央社記者姜遠珍坡州攝 106年7月27日
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