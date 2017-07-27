（中央社澎湖縣27日電）澎湖縣望安鄉綠蠵龜棲地保護區今年首批113隻小綠蠵龜孵化，大部分游向大海求生，其中4隻受困在沙坑內，由保育人員挖出後送往海龜收容中心飼養照護。



國立台灣海洋大學研究員陳久林今天表示，望安綠蠵龜棲地保護區，截至目前為止，共計有5隻海龜上岸產下13窩，其中以望安土地公港沙灘次數最多，其餘分散在天台山與望安水庫附近沙灘。



他說，今年5月26日第一隻上岸產卵，共計有113顆，這批小綠蠵龜已在22日全數孵化，除有4隻受困在沙坑內，其餘都游向大海，研究人員開挖救出受困綠蠵龜，已送往海龜收容中心收容照護。



至於今年6月8日母龜上岸產卵，也可望在近日內孵化，研究人員將日夜加強巡守。



澎湖縣政府今年4月29日配合望安花火節，首度在望安網垵口野放11隻小綠蠵龜，其中有10隻是104年在望安孵化後，無法自行爬出，由保育單位開挖後送交海龜救傷中心收容飼養，經近2年飼養與照顧，由幼龜長到目前體長有30公分，重2公斤，適合野放，重返大海。1060727