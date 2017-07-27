（中央社杜拜德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗國營電視台今天報導，伊朗鳳凰號（Simorgh）太空發射載具已進行測試。這種載具可用以將人造衛星發射進入太空。



電視報導：「何梅尼教長太空中心（Imam Khomeini Space Centre）在成功測試鳳凰號太空發射載具的同時，正式開張。鳳凰號可將重達250公斤的人造衛星送進500公里的軌道。」



與此同時，半官方媒體報導，伊朗已成功發射1枚火箭，載運1枚衛星進入太空。



報導中說，發射作業在今天進行，結果成功。此時美國對伊朗試射彈道飛彈發出批評。1060727