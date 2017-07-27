（中央社記者鄭景雯台北27日電）導演齊柏林「飛閱台灣」攝影展今天舉行開幕記者會，開放民眾購藏訂製典藏版攝影作品，齊柏林女兒齊小育也代筆簽名，主視覺「南投玉山主峰」海報還是擲筊問齊柏林才選出。



齊柏林籌拍「看見台灣2」不幸罹難，在雲門舞集創辦人林懷民、主持人陳文茜發起下，誠品、亞洲大學現代美術館、高雄市政府協助，舉辦「飛閱台灣」北中南攝影展，明天同步登場開展。



攝影展從齊柏林生前拍攝約30萬張空中攝影圖片，挑出30幅作品展示，展覽主視覺「南投玉山主峰」還是擲筊問齊柏林才選出。



台灣阿布電影公司總經理曾瓊瑤表示，當初選3張玉山空拍照，第一張是綠意昂然的玉山，第二張是原聲童聲合唱團站玉山頂拿國旗，第三張是被白雪覆蓋的玉山。



曾瓊瑤說，以前開會她常和齊柏林吵架，要她選一定是選一片綠的玉山，這次還是尊重齊柏林意見，同事們在辦公室拿銅板擲筊，前兩張都被齊柏林否決，最後一張靄靄白雪覆蓋玉山頭照片，立刻得到「聖筊」。



曾瓊瑤透露一件趣事，以往有長官高升，齊柏林都想送這張被雪覆蓋的玉山照，後來覺得似乎有「高處不勝寒」意象，還是改送綠意盎然的玉山。



展出的30張攝影作品，每幅都蓋有齊柏林簽名鋼印，每幅作品，齊小育都代爸爸簽名寫「齊小育代筆」，齊小育說，「想要讓爸爸知道，我支持他做的事情。」



不過，齊小育最喜歡的作品是「中央山脈」，「沒有那麼嚴峻、沒那麼有距離感」，她和爸爸看事情的角度和立場都不太一樣，「我是非常感性的人，但爸爸要考慮很多狀況，有時候要思考很多事情，是我現階段無法理解或感受到的。」



齊小育右手臂上刺青「B–31118」，是齊柏林失事飛機編號，她說，「是一個特別記念，這是他（齊柏林）永遠的飛機。」



「飛閱台灣-齊柏林紀念攝影展」28日到8月6日在誠品信義店六樓展演廳，28日到8月13日在亞洲大學現代美術館，28日到8月13日在高雄駁二藝術特區蓬萊區B6倉庫免費展出。1060727