為了培育更多修理跟研發飛機的人才，虎尾科技大學、結合產業、官方、一起合作，要投資10億，設飛機維修跟航太製造中心，打算每年招400個學生。



兩百坪的飛機棚是虎尾科大飛機工程系學生，平時訓練維修實作的地方，但因為空間狹小，校方結合產官學合作，將投資10億元，在虎尾高鐵旁的新校區，建造航空維修訓練中心與飛機修護實習場棚。



==虎尾科大校長 覺文郁==

人才培育在維修跟製造

它是藍海的市場

未來5、10年

幾乎所有飛機會汰換

維修跟製造人才 特別的殷切



目前校內飛機工程系，學生人數約有800人，未來將配合歐美國家相關法規，訓練國際通用人才，希望這裡能成為亞洲最大航空維修基地，除了擴展新南向招生，也會保留名額給在地學生就讀。



==西螺農工機械科學生 李石岑==

競爭壓力較小 感覺未來性很高

以後工作不錯找 待遇也不錯



隨著國內航空業者購買新機，未來幾年各類的航空專業維修人員，需求量會大增。



==長榮航太科技公司 定修本部副總 郭俊義==

大概我們今年3月份

8月份都有再招30位



==中華航空機物品保處訓練部經理 王潔力==

可以參加產學合作計畫

畢業以後 四下到華航實習

畢業後可以直接到華航工作



新校區面積大約17公頃，基地名稱叫做民航飛機維修及製造中心，三年內會先完成航空維修訓練中心及飛機修護實習場棚，未來將再陸續完成廠商生產線，正式啟用後預計每年可招收400名飛機系學生。



記者 王威雄 雲林報導