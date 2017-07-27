虎尾科大結合產官 年招飛機維修4百生公視 (2017-07-27 00:00)
為了培育更多修理跟研發飛機的人才，虎尾科技大學、結合產業、官方、一起合作，要投資10億，設飛機維修跟航太製造中心，打算每年招400個學生。
兩百坪的飛機棚是虎尾科大飛機工程系學生，平時訓練維修實作的地方，但因為空間狹小，校方結合產官學合作，將投資10億元，在虎尾高鐵旁的新校區，建造航空維修訓練中心與飛機修護實習場棚。
==虎尾科大校長 覺文郁==
人才培育在維修跟製造
它是藍海的市場
未來5、10年
幾乎所有飛機會汰換
維修跟製造人才 特別的殷切
目前校內飛機工程系，學生人數約有800人，未來將配合歐美國家相關法規，訓練國際通用人才，希望這裡能成為亞洲最大航空維修基地，除了擴展新南向招生，也會保留名額給在地學生就讀。
==西螺農工機械科學生 李石岑==
競爭壓力較小 感覺未來性很高
以後工作不錯找 待遇也不錯
隨著國內航空業者購買新機，未來幾年各類的航空專業維修人員，需求量會大增。
==長榮航太科技公司 定修本部副總 郭俊義==
大概我們今年3月份
8月份都有再招30位
==中華航空機物品保處訓練部經理 王潔力==
可以參加產學合作計畫
畢業以後 四下到華航實習
畢業後可以直接到華航工作
新校區面積大約17公頃，基地名稱叫做民航飛機維修及製造中心，三年內會先完成航空維修訓練中心及飛機修護實習場棚，未來將再陸續完成廠商生產線，正式啟用後預計每年可招收400名飛機系學生。
記者 王威雄 雲林報導
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