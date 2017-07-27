衛福部查核長庚 李石增批"避重就輕"公視 (2017-07-27 00:00)
衛福部調查小組昨天到長庚醫院調查後，提出4點缺失，前長庚決策委員會主委李石增認為，官方調查避重就輕，今天上午舉行記者會呼籲衛福部，要公開調查內容，提出4點質疑，要求調查小組澄清。
==前長庚醫院決策委員會主委 李石增==
衛福部是財團法人醫院的監督機關
但在記者會中卻只看
完全採信長庚單方的說法
如此被社會關注的重要議題
卻被草率對待
也從記者會中再顯示衛福部
對於護航長庚醫院的用心
李石增認為官方的調查結果「避重就輕」，他表示長庚醫院對於病患就醫權益，以及醫師工作權，並非衛福部調查小組說的內部規範，他質疑衛福部的調查方向混亂失焦，呼籲衛福部調查小組要出面澄清。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遮光 窗簾．落地窗簾．窗簾 安全．BOOBOO 窗簾．汽車 窗簾．汽車窗簾．窗簾環．窗簾鉤．SANRIO 窗簾．DIY 窗簾．Kitty 窗簾．窗簾綁帶．mit 窗簾．3m 窗簾．Cisco 窗簾．窗簾勾．窗簾 120cm．窗簾式．伸縮窗簾．LITA 窗簾．車用窗簾．窗簾 180cm．窗簾軌．卡通窗簾．JJL 窗簾．明治 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾桿．Car Life 汽車窗簾．窗簾 150
- SEIKO Prospex 深海的遼闊世界運動計時霸氣腕錶-黑膠-V195-
- PC-cillin10 - 2017雲端版 下載版二年三機
- BOUTIQUE MOSCHINO 黑色字母設計羊毛針織長褲
- Fresh 馥蕾詩 黃糖滋潤亮采面膜 125g Sugar Face Polish
- 【GUCCI】SOHO 系列大LOGO小牛漆皮吊牌鑰匙圈(粉膚282641-A
- Ally愛麗 正三線-乳膠3M防潑水透氣涼蓆護背床墊-雙人5尺
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(標準)高密度連續彈簧床墊-
- Kamiliant卡米龍 20吋Harrana四輪硬殼TSA行李箱(黑)
- Narciso Rodriguez For Her 同名經典女香淡香精 50ml
- 【TISSOT 天梭】T-Classic Luxury系列機械腕錶(41mm-T08640
超犯規女神！韓國名模韓惠珍塑身2大祕訣【華人健康網】
尼莎恐變「穿心颱」 周五後是關鍵【NOWnews今日新聞】
水蜜桃長出一根「棒狀物」 模樣令人好害羞【NOWnews今日新聞】
北市自動駕駛小巴 8/1起信義公車道測試【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》