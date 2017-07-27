















衛福部調查小組昨天到長庚醫院調查後，提出4點缺失，前長庚決策委員會主委李石增認為，官方調查避重就輕，今天上午舉行記者會呼籲衛福部，要公開調查內容，提出4點質疑，要求調查小組澄清。==前長庚醫院決策委員會主委 李石增==衛福部是財團法人醫院的監督機關但在記者會中卻只看完全採信長庚單方的說法如此被社會關注的重要議題卻被草率對待也從記者會中再顯示衛福部對於護航長庚醫院的用心李石增認為官方的調查結果「避重就輕」，他表示長庚醫院對於病患就醫權益，以及醫師工作權，並非衛福部調查小組說的內部規範，他質疑衛福部的調查方向混亂失焦，呼籲衛福部調查小組要出面澄清。