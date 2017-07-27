















暑假本該是學生們可以好好放鬆、玩樂的時間，但有一位國中生，卻因為期末考成績不好，出現頭暈、吃不下，精神變差等狀況，讓家長非常擔心，送到急診就醫。放暑假，學生的放鬆時間比較多，但有一位14歲的國中生，暑假生活，依舊緊繃！原來是期末考的成績不好，出現頭暈、吃不下、精神太差等狀況，被家長送急診就醫。==高醫急診兒科主治醫師 陳泰亨==（該個案)有一些考試的科目甚至有不及格家長為了有懲罰他 就是說原本有約定說要帶他去哪裡 國外後來就說 這個我們就要幫它做一個延後小朋友就可能就更鬱鬱寡歡造成他本身 就是所謂類似身心症因為可能一些心理因素影響到身體一些症狀陳醫師表示，一般急診兒科，多半處理發燒、腸胃發炎，不過，也有學生出現「適應不良」、想「逃學」等情緒問題，表現出頭暈、肚子痛的樣子。甚至，在新版健保病例系統，也可以找到「考試不及格」、「課業成績落後」等代碼，這在升學主義盛行的亞洲國家很常見，顯見其國際化。==國中生==學校會在意考試的成績然後考不好就會我們老師就會罵一下之類的==大學生==就是成績課業 怕會就是考不好然後可能上大學上比較爛的大學擔心考不好被罵，或影響升學，和同學或老師不和，都是學生生活中壓力的來源。醫師提醒家長，平常多關心孩子的身心和交友狀況，如果發現異常，可以向身心科等單位求助。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導