期末考成績不好 國中生頭暈送急診就醫公視 (2017-07-27 00:00)
暑假本該是學生們可以好好放鬆、玩樂的時間，但有一位國中生，卻因為期末考成績不好，出現頭暈、吃不下，精神變差等狀況，讓家長非常擔心，送到急診就醫。
放暑假，學生的放鬆時間比較多，但有一位14歲的國中生，暑假生活，依舊緊繃！原來是期末考的成績不好，出現頭暈、吃不下、精神太差等狀況，被家長送急診就醫。
==高醫急診兒科主治醫師 陳泰亨==
（該個案)有一些考試的科目
甚至有不及格
家長為了有懲罰他 就是說
原本有約定說要帶他去哪裡 國外
後來就說 這個
我們就要幫它做一個延後
小朋友就可能就更鬱鬱寡歡
造成他本身 就是所謂類似身心症
因為可能一些心理因素
影響到身體一些症狀
陳醫師表示，一般急診兒科，多半處理發燒、腸胃發炎，不過，也有學生出現「適應不良」、想「逃學」等情緒問題，表現出頭暈、肚子痛的樣子。
甚至，在新版健保病例系統，也可以找到「考試不及格」、「課業成績落後」等代碼，這在升學主義盛行的亞洲國家很常見，顯見其國際化。
==國中生==
學校會在意考試的成績
然後考不好就會
我們老師就會罵一下之類的
==大學生==
就是成績課業 怕會就是考不好
然後可能上大學
上比較爛的大學
擔心考不好被罵，或影響升學，和同學或老師不和，都是學生生活中壓力的來源。醫師提醒家長，平常多關心孩子的身心和交友狀況，如果發現異常，可以向身心科等單位求助。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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