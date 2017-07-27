台中文心路.精武路.台灣大道 交通空汙最高公視 (2017-07-27 00:00)
台中市區哪裡的交通汙染最嚴重？環保署今天公布監測數據，發現文心路三段、精武路、和臺灣大道二段的上下班尖峰時間，車流量高，一氧化碳等汙染物濃度，是監測排行的前三名。而環保署也在這波的監測數據發現，汽機車廢氣在晚間六點到九點之間，擴散緩慢，所以民眾其實不適合在入夜後的這段時間，出外運動。
每到上下班尖峰時段，市中心就會出現滿滿的車潮，這時候空氣汙染最嚴重，根據環保署監測台中市區七月份的交通空氣品質，發現市中心的文心路三段，一氧化碳達0.73 ppm，濃度最高，是假日時的1.8倍，另外精武路和台灣大道二段，汙染量也很高，顯示汽機車產生的空汙，都集中在市中心。
==環保署監資處長 張順欽==
台中市目前監測的結果發現
市中心交通流量比較大
車流也比較壅塞
車速也會受到影響的地方
空氣品質影響程度
是比較大一點
環保署也發現，上班日的早上八到九點，一氧化碳和PM2.5就會明顯上升，到了中午，空氣擴散的天氣條件較佳，空汙又會趨緩，但是傍晚下班尖峰時段，汽機車的廢氣排放又會增加，而且晚間的空氣擴散較差，所以環保署也相當不建議，民眾在晚間六點到九點之間，在市中心做戶外運動。
==環保署監資處長 張順欽==
像晚上的時候擴散條件
相對是比較不好
因為風速下降 而且有些地方
它可能海風要轉成陸風
它容易形成比較停滯的氣流條件
而且交通測站監測出的一氧化碳，和氮氧化物，分別是一般測站的1.6倍和1.4倍。
==主婦聯盟台中分會副會長 許心欣==
這樣的結果並不意外
環保單位還有台中市政府
你們對這幾個交通熱點
你就應該要拿出管制辦法
長期關注中部空汙的民間團體認為，這次公布的監測結果，並不意外，重點是未來台中市政府，會如何採取政策，加強車輛的總量管制，抑制廢氣排放。
記者 黃怡菁 郭俊麟 台北報導
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