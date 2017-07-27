















台中市區哪裡的交通汙染最嚴重？環保署今天公布監測數據，發現文心路三段、精武路、和臺灣大道二段的上下班尖峰時間，車流量高，一氧化碳等汙染物濃度，是監測排行的前三名。而環保署也在這波的監測數據發現，汽機車廢氣在晚間六點到九點之間，擴散緩慢，所以民眾其實不適合在入夜後的這段時間，出外運動。每到上下班尖峰時段，市中心就會出現滿滿的車潮，這時候空氣汙染最嚴重，根據環保署監測台中市區七月份的交通空氣品質，發現市中心的文心路三段，一氧化碳達0.73 ppm，濃度最高，是假日時的1.8倍，另外精武路和台灣大道二段，汙染量也很高，顯示汽機車產生的空汙，都集中在市中心。==環保署監資處長 張順欽==台中市目前監測的結果發現市中心交通流量比較大車流也比較壅塞車速也會受到影響的地方空氣品質影響程度是比較大一點環保署也發現，上班日的早上八到九點，一氧化碳和PM2.5就會明顯上升，到了中午，空氣擴散的天氣條件較佳，空汙又會趨緩，但是傍晚下班尖峰時段，汽機車的廢氣排放又會增加，而且晚間的空氣擴散較差，所以環保署也相當不建議，民眾在晚間六點到九點之間，在市中心做戶外運動。==環保署監資處長 張順欽==像晚上的時候擴散條件相對是比較不好因為風速下降 而且有些地方它可能海風要轉成陸風它容易形成比較停滯的氣流條件而且交通測站監測出的一氧化碳，和氮氧化物，分別是一般測站的1.6倍和1.4倍。==主婦聯盟台中分會副會長 許心欣==這樣的結果並不意外環保單位還有台中市政府你們對這幾個交通熱點你就應該要拿出管制辦法長期關注中部空汙的民間團體認為，這次公布的監測結果，並不意外，重點是未來台中市政府，會如何採取政策，加強車輛的總量管制，抑制廢氣排放。記者 黃怡菁 郭俊麟 台北報導