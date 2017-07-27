















環保署抓到國內首件、把有毒廢棄、繞別處偷排、不老實申報排放量的案件，違法的是很出名的雨衣大廠「達新公司」，台中市環保局初步估計，達新公司從2013年開始，減報了至少800公噸有毒廢氣，減繳大約1900萬元費用，目前檢方已經在偵辦。檢察官率領環保署和保七總隊，到知名雨衣品牌達新公司位於台中港的廠區調查，因為達新涉嫌繞排有毒廢氣，時間至少長達3年，廢氣中驗出二級毒性物質DMF和揮發性有機物。==環保署中區督察大隊長 李金福==主要是他的廢氣應該從合法的有申請的兩個管道排放但是他把一部分的廢氣繞流從備用的管道沒有經過處理設施就直接排出來大概主要是這樣的狀況那廢氣裡面含有機溶劑他如果沒有處理的確是會對環境造成一些影響環保署中區督察大隊表示，台中關連工業區多次被民眾檢舉有刺鼻異味，經稽查已經開罰多間工廠，但刺鼻味仍未消散，經過一年多的監控蒐證，才確定廢氣是來自達新公司，而包括蕭姓副理在內三人，被依涉嫌違反空汙法移送法辦，目前都已交保。==聲音來源 台中地檢署主任檢察官 卓俊銘==他們確實是有坦承是非法繞流排放這個有機溶劑 DMF的行為他涉犯的罪不是重罪那第二個就是說檢察官以他們交保的金額所以他當然依照他個案的審酌除了違法繞流排放，達新公司也涉嫌短報排放量，台中市環保局初估，最少有70%的廢氣短報，不過達新公司強調是誤會。==聲音來源 達新公司發言人==應該可能這一部分有一些誤會啦在檢察官這邊可能有一些誤會（空汙費)我們平常就有繳只是說他們是不是說我們這樣漏排有少繳至於少繳多少是他自己認為說現在算出來是這麼多台中市環保局表示，從2013年到去年，達新公司短報約800公噸的排放量，初估漏繳空汙費約1900萬元，將追繳業者2倍金額，後續將配合檢方擴大調查。邱植培 彭煥群 台中報導