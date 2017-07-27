涉僱密醫麻醉拔牙 中壢牙醫診所被檢舉公視 (2017-07-27 00:00)
桃園市中壢區一家知名牙醫診所，涉嫌請6名沒醫師執照的牙醫助理，替病患進行麻醉、拔牙、補牙，檢方接到檢舉，訊後將負責人以違反醫師法100萬交保。
牙醫診所病患進進出出。桃園市中壢區這家知名牙醫診所，涉嫌從2012年起僱用6名沒有醫師執照的牙醫助理，在3樓秘密診間，替病患進行麻醉、拔牙、補牙等，桃園地檢署接獲檢舉進行搜索偵辦。
==桃園地檢署襄閱主任檢察官 王以文==
檢察官偵訊之後認為宋姓牙醫師
以及這6名助理都涉犯醫師法
第28條的未具醫師資格而
擅自執行醫療業務的罪嫌重大
就宋姓牙醫的部分諭知
具保新台幣100萬元
宋姓負責人坦承每個月以3到6萬元代價僱用密醫，檢方訊後以違反醫師法100萬元諭知具保。而衛生局表示，目前全案由地檢署偵辦中，如經判決確定，將依醫療法和醫師法做後續行政裁處。
==桃市衛生局醫事管理科科長 黃翠咪==
診所的負責人他可能會
涉及到的是行政處分
或者是診所的一個停業
或者是說最重可以是
醫師執業執照吊銷
衛生局表示依據醫師法，未取得醫師資格者，擅自看診，依規定可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬到150萬元罰金，而負責人最重可以吊銷醫師執業執照，甚至廢止醫師證書。
記者 詹淑雲 桃園報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遮光 窗簾．落地窗簾．窗簾 安全．BOOBOO 窗簾．汽車 窗簾．汽車窗簾．窗簾環．窗簾鉤．SANRIO 窗簾．DIY 窗簾．Kitty 窗簾．窗簾綁帶．mit 窗簾．3m 窗簾．Cisco 窗簾．窗簾勾．窗簾 120cm．窗簾式．伸縮窗簾．LITA 窗簾．車用窗簾．窗簾 180cm．窗簾軌．卡通窗簾．JJL 窗簾．明治 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾桿．Car Life 汽車窗簾．窗簾 150
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(標準)薄型獨立筒床墊-小型
- 送玻璃清洗機WV50【 德國凱馳 Karcher】 高壓蒸氣清洗機 SC
- CRAFT DELTA男款運動壓縮長褲 黑/綠
- 鴻宇HongYew 300織精梳棉-費歐娜 粉-雙人七件式兩用被床罩
- 【FOSSIL】黑騎士個性型男腕錶-黑/藍刻(JR1446)
- 【VALEINO】NUAGE BAG漆皮蝴蝶結包(大-綠XAB873N-green)
- 【Salvatore Ferragamo太陽眼鏡】義式皮革飛官款(黑-銀#SF1
- dee平價奢華彈簧床墊(真三線3M防潑水/高蓬度/免翻面)-雙人5
- 【芬迪】FENDI B.Fendi 完美時尚腕錶(F382424571D1 粉)
- 【奇珍館】和闐玉籽料青蛙蓮藕清正廉明把件(和闐玉珍玩開運
超犯規女神！韓國名模韓惠珍塑身2大祕訣【華人健康網】
尼莎恐變「穿心颱」 周五後是關鍵【NOWnews今日新聞】
水蜜桃長出一根「棒狀物」 模樣令人好害羞【NOWnews今日新聞】
北市自動駕駛小巴 8/1起信義公車道測試【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》