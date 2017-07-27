桃園市中壢區一家知名牙醫診所，涉嫌請6名沒醫師執照的牙醫助理，替病患進行麻醉、拔牙、補牙，檢方接到檢舉，訊後將負責人以違反醫師法100萬交保。



牙醫診所病患進進出出。桃園市中壢區這家知名牙醫診所，涉嫌從2012年起僱用6名沒有醫師執照的牙醫助理，在3樓秘密診間，替病患進行麻醉、拔牙、補牙等，桃園地檢署接獲檢舉進行搜索偵辦。



==桃園地檢署襄閱主任檢察官 王以文==

檢察官偵訊之後認為宋姓牙醫師

以及這6名助理都涉犯醫師法

第28條的未具醫師資格而

擅自執行醫療業務的罪嫌重大

就宋姓牙醫的部分諭知

具保新台幣100萬元



宋姓負責人坦承每個月以3到6萬元代價僱用密醫，檢方訊後以違反醫師法100萬元諭知具保。而衛生局表示，目前全案由地檢署偵辦中，如經判決確定，將依醫療法和醫師法做後續行政裁處。



==桃市衛生局醫事管理科科長 黃翠咪==

診所的負責人他可能會

涉及到的是行政處分

或者是診所的一個停業

或者是說最重可以是

醫師執業執照吊銷



衛生局表示依據醫師法，未取得醫師資格者，擅自看診，依規定可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬到150萬元罰金，而負責人最重可以吊銷醫師執業執照，甚至廢止醫師證書。



記者 詹淑雲 桃園報導