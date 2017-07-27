















歷史建物活化是趨勢，不過宜蘭冬山鄉公所的舊廳舍，招商卻由連鎖超商進駐，引起爭議。正在做最後準備的超商，還沒正式開幕，因為超商所在地是建於1932年，宜蘭縣冬山鄉公所閒置的舊廳舍，前年被登錄為歷史建築，有民眾和宜蘭縣議員認為，這麼美的建築，地段又好，由連鎖超商進駐有點可惜。==宜蘭縣議員 薛呈懿==我們更期待是可以往公共議題文化或教育等等介面下去做經營所以加入了便利商店之後其實普遍蠻多民眾的反應都覺得好像怪怪的不過宜蘭縣冬山鄉長強調，一切經過合法的招標程序，老建築需要活化，跟民眾親近，而且業者所有的改裝，都必須符合文化局文資法等相關法規的要求。==宜蘭縣冬山鄉長 謝燦輝==冬山鄉公所那五個字不能拆這個門面跟這個八卦門不能去動它所有裡面的建築物也不能動它各縣市的歷史建物活化，已是趨勢，高雄的市定古蹟打狗領事館，目前委外經營咖啡廳，高雄文化局強調，商業經營空間僅占古蹟的一小部分。==高雄市文化資產中心主任 李毓敏==希望進駐的業者能夠符合我們整個英國領事館的一個氛圍並且不要以過度營利的方式文化資產活化，商業化程度的拿捏，是各縣市政府的難題，台北萬華的私人古蹟，去年四月由統一星巴克進駐，店內用玻璃隔離部分重要建物，對古蹟的保養和維護得宜，民眾也很認同。==民眾==如果他有做好保存的話我覺得可以因為也提供我們市民一個比較多休息的地方有文資委員表示，商業化不是重點，如果設計能畫龍點晴、保存得當，古蹟活化才有意義。記者 陳姝君 陳昌維 許政俊 綜合報導