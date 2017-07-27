宜蘭冬山鄉公所歷史建築 超商進駐惹議公視 (2017-07-27 00:00)
歷史建物活化是趨勢，不過宜蘭冬山鄉公所的舊廳舍，招商卻由連鎖超商進駐，引起爭議。
正在做最後準備的超商，還沒正式開幕，因為超商所在地是建於1932年，宜蘭縣冬山鄉公所閒置的舊廳舍，前年被登錄為歷史建築，有民眾和宜蘭縣議員認為，這麼美的建築，地段又好，由連鎖超商進駐有點可惜。
==宜蘭縣議員 薛呈懿==
我們更期待是可以往公共議題
文化或教育等等介面下去做經營
所以加入了便利商店之後
其實普遍蠻多民眾的反應
都覺得好像怪怪的
不過宜蘭縣冬山鄉長強調，一切經過合法的招標程序，老建築需要活化，跟民眾親近，而且業者所有的改裝，都必須符合文化局文資法等相關法規的要求。
==宜蘭縣冬山鄉長 謝燦輝==
冬山鄉公所那五個字不能拆
這個門面跟這個八卦門
不能去動它
所有裡面的建築物也不能動它
各縣市的歷史建物活化，已是趨勢，高雄的市定古蹟打狗領事館，目前委外經營咖啡廳，高雄文化局強調，商業經營空間僅占古蹟的一小部分。
==高雄市文化資產中心主任 李毓敏==
希望進駐的業者能夠符合
我們整個英國領事館的一個氛圍
並且不要以過度營利的方式
文化資產活化，商業化程度的拿捏，是各縣市政府的難題，台北萬華的私人古蹟，去年四月由統一星巴克進駐，店內用玻璃隔離部分重要建物，對古蹟的保養和維護得宜，民眾也很認同。
==民眾==
如果他有做好保存的話
我覺得可以
因為也提供我們市民一個
比較多休息的地方
有文資委員表示，商業化不是重點，如果設計能畫龍點晴、保存得當，古蹟活化才有意義。
記者 陳姝君 陳昌維 許政俊 綜合報導
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