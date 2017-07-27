311災後 日求能源轉型 成立"市民電廠"公視 (2017-07-27 00:00)
311災後，日本民間力求能源轉型，成立不少市民電廠，其中以太陽光電的成長最快。目前，日本也推廣在灌溉渠道、設立小水力發電，希望提高再生能源的發電比例，跟生活緊密結合。
岐阜縣石徹白地區海拔七百多公尺，冬日常有豪雪，孕育出品質良好的杉木，戰後因伐木業成為有上千居民的聚落，如今卻剩下不到300人，為了不讓村莊消失，居民決定利用政府的再生能源收購制度，來拯救石徹白。
==NPO安樂故土石徹白理事長 久保田政則==
高齡者凋零是無法避免的
如果連年輕人也陸續離開了
村子就會面臨少子化的問題
如果坐視不管
終將影響地方的存續
當時我們就想說
以水力發電來帶動地方再生
石徹白全村組成合作社，募集八百萬日幣，在朝日添川的上游興建發電所，全年發電量有71.1萬度電，全數賣給中部電力公司，收入所得則用來農地復耕。
==石徹白居民 黑木靖一==
藉由賣電的收益
先進行大範圍的廢耕地再生
並維持隨時可耕種的狀態
另外也進行農產品的販賣
小水力發電創造就業基礎，人口開始回流。目前石徹白的返鄉與新移民，共有12戶。根據日本全國小水力利用推進協會概算，日本未開發的小水力蘊藏量還有300萬千瓦。經產省目前有意大力開發這項過去被忽略的能源，期待為農村帶來新氣象之餘，也一併衝高日本的再生能源發電占比。
記者胡慕情 賴冠丞 日本報導
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