















311災後，日本民間力求能源轉型，成立不少市民電廠，其中以太陽光電的成長最快。目前，日本也推廣在灌溉渠道、設立小水力發電，希望提高再生能源的發電比例，跟生活緊密結合。岐阜縣石徹白地區海拔七百多公尺，冬日常有豪雪，孕育出品質良好的杉木，戰後因伐木業成為有上千居民的聚落，如今卻剩下不到300人，為了不讓村莊消失，居民決定利用政府的再生能源收購制度，來拯救石徹白。==NPO安樂故土石徹白理事長 久保田政則==高齡者凋零是無法避免的如果連年輕人也陸續離開了村子就會面臨少子化的問題如果坐視不管終將影響地方的存續當時我們就想說以水力發電來帶動地方再生石徹白全村組成合作社，募集八百萬日幣，在朝日添川的上游興建發電所，全年發電量有71.1萬度電，全數賣給中部電力公司，收入所得則用來農地復耕。==石徹白居民 黑木靖一==藉由賣電的收益先進行大範圍的廢耕地再生並維持隨時可耕種的狀態另外也進行農產品的販賣小水力發電創造就業基礎，人口開始回流。目前石徹白的返鄉與新移民，共有12戶。根據日本全國小水力利用推進協會概算，日本未開發的小水力蘊藏量還有300萬千瓦。經產省目前有意大力開發這項過去被忽略的能源，期待為農村帶來新氣象之餘，也一併衝高日本的再生能源發電占比。記者胡慕情 賴冠丞 日本報導