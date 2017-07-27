北市無人車 下月起深夜在公車專用道測試公視 (2017-07-27 00:00)
台北市和法國合作引進自動駕駛無人車，在今天亮相，從8月1日開始連續4天，半夜時段、將在信義路公車專用道上進行測試。
試乘台北市自動駕駛無人車，來回短短1分鐘，實踐柯文哲智慧城市藍圖，智慧交通的再進步，8月1日到5日半夜1點至4點，信義路公車專用道測試上路。
==台北市長 柯文哲==
到時候市民如果在晚上1點到4點
發現信義路的公車專用道
有那個沒有人駕駛的車子在移動
不要緊張
自駕無人車在法國已經上路，法國在2040年將禁售汽柴油車輛，開發無人駕駛AI系統車輛正夯，台法合作無人車，不只目標一半以上零件Made in Taiwan，只是無人車要台灣發展，首先就會遇上法規限制和場域開放的問題。
==台北市長 柯文哲==
我們面臨新科技出現的時候
法律法令要趕快做個調整
所以這個我們大概先適應
還沒正式營運
在這之前我們要把
該修的法令趕快修
這台EZ10自駕小巴，可乘載12人，全車6台光學雷達，可雷射測距和防撞機制，還可爬15度斜坡，預設時速40公里，充電一次可跑10小時，初期上路將以幹線公車和園區接駁巴士為主。
==無人車工程師 林信男==
人 腳踏車或行人各樣的東西
進入到我們預設的軌道上的話
我們第一層的安全機制
是會在兩公尺左右
就會停下來
是我們第一層的防碰撞系統
無人車時速可達110公里以上，未來一旦上路，若有肇事責任，該如何歸屬？柯文哲表示，在美國無人車也曾發生車禍，但根據統計數字，仍然比常人開車來得安全，也呼籲中央交通法令應隨新科技出現，配合更新。
記者 李曉儒 陳柏諭 台北報導
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