















台北市和法國合作引進自動駕駛無人車，在今天亮相，從8月1日開始連續4天，半夜時段、將在信義路公車專用道上進行測試。試乘台北市自動駕駛無人車，來回短短1分鐘，實踐柯文哲智慧城市藍圖，智慧交通的再進步，8月1日到5日半夜1點至4點，信義路公車專用道測試上路。==台北市長 柯文哲==到時候市民如果在晚上1點到4點發現信義路的公車專用道有那個沒有人駕駛的車子在移動不要緊張自駕無人車在法國已經上路，法國在2040年將禁售汽柴油車輛，開發無人駕駛AI系統車輛正夯，台法合作無人車，不只目標一半以上零件Made in Taiwan，只是無人車要台灣發展，首先就會遇上法規限制和場域開放的問題。==台北市長 柯文哲==我們面臨新科技出現的時候法律法令要趕快做個調整所以這個我們大概先適應還沒正式營運在這之前我們要把該修的法令趕快修這台EZ10自駕小巴，可乘載12人，全車6台光學雷達，可雷射測距和防撞機制，還可爬15度斜坡，預設時速40公里，充電一次可跑10小時，初期上路將以幹線公車和園區接駁巴士為主。==無人車工程師 林信男==人 腳踏車或行人各樣的東西進入到我們預設的軌道上的話我們第一層的安全機制是會在兩公尺左右就會停下來是我們第一層的防碰撞系統無人車時速可達110公里以上，未來一旦上路，若有肇事責任，該如何歸屬？柯文哲表示，在美國無人車也曾發生車禍，但根據統計數字，仍然比常人開車來得安全，也呼籲中央交通法令應隨新科技出現，配合更新。記者 李曉儒 陳柏諭 台北報導