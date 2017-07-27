涉僱密醫麻醉拔牙 知名牙醫診所被檢舉公視 (2017-07-27 00:00)
桃園中壢一家知名牙醫診所，涉嫌僱用6名沒有執照的牙醫助理，替病患進行麻醉、拔牙、補牙。目前全案已由地檢署偵辦中，如果判決確定，最重可吊銷醫師執業執照，甚至廢止醫師證書。
牙醫診所病患進進出出。桃園市中壢區這家知名牙醫診所，涉嫌從2012年起僱用6名沒有醫師執照的牙醫助理，在3樓秘密診間，替病患進行麻醉、拔牙、補牙等，桃園地檢署接獲檢舉進行搜索偵辦。
==桃園地檢署襄閱主任檢察官 王以文==
檢察官偵訊之後認為宋姓牙醫師
以及這6名助理都涉犯醫師法
第28條的未具醫師資格
而擅自執行醫療業務的罪嫌重大
就宋姓牙醫的部分
諭知具保新台幣100萬元
宋姓負責人坦承每個月以3到6萬元代價僱用密醫，檢方訊後以違反醫師法100萬元諭知具保。而衛生局表示，目前全案由地檢署偵辦中，如經判決確定，將依醫療法和醫師法做後續行政裁處。
==桃市衛生局醫事管理科科長 黃翠咪==
診所的負責人他可能會
涉及到的是行政處分
或者是診所的一個停業
或者是說最重可以是
醫師執業執照吊銷
衛生局表示依據醫師法，未取得醫師資格者，擅自看診，依規定可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬到150萬元罰金，而負責人最重可以吊銷醫師執業執照，甚至廢止醫師證書。
記者 詹淑雲 桃園報導
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遮光 窗簾．落地窗簾．窗簾 安全．BOOBOO 窗簾．汽車 窗簾．汽車窗簾．窗簾環．窗簾鉤．SANRIO 窗簾．DIY 窗簾．Kitty 窗簾．窗簾綁帶．mit 窗簾．3m 窗簾．Cisco 窗簾．窗簾勾．窗簾 120cm．窗簾式．伸縮窗簾．LITA 窗簾．車用窗簾．窗簾 180cm．窗簾軌．卡通窗簾．JJL 窗簾．明治 窗簾．窗簾 掛勾．窗簾桿．Car Life 汽車窗簾．窗簾 150
- 【LANCASTER】IKON系列幾何圖形牛皮手拿/斜背二用包(海軍藍
- 【星辰 CITIZEN】Eco-Drive 雅痞都會時尚電波腕錶(BY0130-5
- SEIKO 精工 Prospex SCUBA 藍水鬼200米潛水機械錶/45mm/6R
- 【范倫鐵諾˙古柏】精密全陶瓷玫瑰金數字刻度珍珠貝面手錶
- 【BRILLMOND】十分堅強女鑽戒(鑽戒)
- 佳醫 超淨 第五代養生豆漿機 SBM-1601W
- Coco Latte 高級雙胞胎秒縮車
- 【奇珍館】和闐玉帶皮籽料裸女美女出浴圖把件(和闐玉珍玩開
- 【LANCASTER】IKON系列幾何圖形牛皮側背水桶包(小)(南瓜橘)
- aie 竹碳+乳膠+記憶膠二線彈簧床墊(實惠型)-單人3.5尺
超犯規女神！韓國名模韓惠珍塑身2大祕訣【華人健康網】
尼莎恐變「穿心颱」 周五後是關鍵【NOWnews今日新聞】
水蜜桃長出一根「棒狀物」 模樣令人好害羞【NOWnews今日新聞】
北市自動駕駛小巴 8/1起信義公車道測試【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》