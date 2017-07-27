















桃園中壢一家知名牙醫診所，涉嫌僱用6名沒有執照的牙醫助理，替病患進行麻醉、拔牙、補牙。目前全案已由地檢署偵辦中，如果判決確定，最重可吊銷醫師執業執照，甚至廢止醫師證書。牙醫診所病患進進出出。桃園市中壢區這家知名牙醫診所，涉嫌從2012年起僱用6名沒有醫師執照的牙醫助理，在3樓秘密診間，替病患進行麻醉、拔牙、補牙等，桃園地檢署接獲檢舉進行搜索偵辦。==桃園地檢署襄閱主任檢察官 王以文==檢察官偵訊之後認為宋姓牙醫師以及這6名助理都涉犯醫師法第28條的未具醫師資格而擅自執行醫療業務的罪嫌重大就宋姓牙醫的部分諭知具保新台幣100萬元宋姓負責人坦承每個月以3到6萬元代價僱用密醫，檢方訊後以違反醫師法100萬元諭知具保。而衛生局表示，目前全案由地檢署偵辦中，如經判決確定，將依醫療法和醫師法做後續行政裁處。==桃市衛生局醫事管理科科長 黃翠咪==診所的負責人他可能會涉及到的是行政處分或者是診所的一個停業或者是說最重可以是醫師執業執照吊銷衛生局表示依據醫師法，未取得醫師資格者，擅自看診，依規定可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬到150萬元罰金，而負責人最重可以吊銷醫師執業執照，甚至廢止醫師證書。記者 詹淑雲 桃園報導