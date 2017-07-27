國內首件 "達新"涉繞流排放有毒廢氣公視 (2017-07-27 00:00)
環保署查獲國內首件、違法繞排有毒廢氣、還不實申報排放量的案件，違法的業者、則是知名雨衣大廠「達新公司。
檢察官率領環保署和保七總隊，到知名雨衣品牌達新公司位於台中港的廠區調查，因為達新涉嫌繞排有毒廢氣，時間至少長達3年，廢氣中驗出二級毒性物質DMF和揮發性有機物。
==環保署中區督察大隊長 李金福==
主要是他的廢氣應該從合法的
有申請的兩個管道排放
但是他把一部分的廢氣
繞流從備用的管道
沒有經過處理設施
就直接排出來
大概主要是這樣的狀況
廢氣裡面含有機溶劑
他如果沒有處理
的確是會對環境造成一些影響
環保署中區督察大隊表示，台中關連工業區多次被民眾檢舉有刺鼻異味，經稽查已經開罰多間工廠，但刺鼻味仍未消散，經過一年多的監控蒐證，才確定廢氣是來自達新公司，而包括蕭姓副理在內三人，被依涉嫌違反空汙法移送法辦，目前都已交保。
== 台中地檢署主任檢察官 卓俊銘==
他們確實是有坦承
是非法繞流排放
這個有機溶劑 DMF
他涉犯的罪不是重罪
第二個就是說
檢察官以他們交保的金額
所以他當然依照他個案的審酌
除了違法繞流排放，達新公司也涉嫌短報排放量，台中市環保局初估，最少有70%的廢氣短報，不過達新公司強調是誤會。
== 達新公司發言人==
應該可能這一部分
有一些誤會啦
在檢察官這邊可能有一些誤會
（空汙費)我們平常就有繳
只是說他們是不是說
我們這樣漏排有少繳
至於少繳多少
是他自己認為
說現在算出來是這麼多
台中市環保局表示，從2013年到去年，達新公司短報約800公噸的排放量，初估漏繳空汙費約1900萬元，將追繳業者2倍金額，後續將配合檢方擴大調查。
邱植培 彭煥群 台中報導
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