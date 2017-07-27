















台中市哪裡的交通空氣汙染最嚴重？環保署今天公布監測數據，發現文心路三段、精武路、和臺灣大道二段的上下班尖峰時間，車流量高，一氧化碳等汙染物濃度，是空氣汙染的前三名。每到上下班尖峰時段，市中心就會出現滿滿車潮，這時候空氣汙染最嚴重，根據環保署監測台中市區七月份的交通空氣品質，發現市中心的文心路三段，一氧化碳達0.73 ppm，濃度最高，是假日時的1.8倍，另外精武路和台灣大道二段，汙染量也很高，顯示汽機車產生的空汙，都集中在市中心。==環保署監資處長 張順欽==台中市目前監測的結果發現市中心交通流量比較大車流也比較壅塞車速也會受到影響的地方空氣品質影響程度是比較大一點監測也發現，上班日早上八到九點，一氧化碳和PM2.5濃度，會明顯上升，到了中午，空氣擴散較好，空汙會趨緩，但到了傍晚下班尖峰時段，汽機車廢氣又會增加，加上晚間擴散條件較差，所以環保署建議，晚間六點到九點，民眾應避免在市中心做戶外運動。另外監測也顯示，交通測站測出的一氧化碳、和氮氧化物濃度，分別是一般測站的1.6倍和1.4倍。==主婦聯盟台中分會副會長 許心欣==這樣的結果並不意外我想凸顯第一個問題是過去我們的空氣品質嚴重低估我們實際呼吸的狀況長期關注中部空汙的民間團體認為，這次公布的監測結果，並不意外，重點是未來台中市政府，會如何採取政策，加強車輛的總量管制，抑制廢氣排放。記者 黃怡菁 郭俊麟 台北報導