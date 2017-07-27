台中文心路.精武路.台灣大道 空汙最糟糕公視 (2017-07-27 00:00)
台中市哪裡的交通空氣汙染最嚴重？環保署今天公布監測數據，發現文心路三段、精武路、和臺灣大道二段的上下班尖峰時間，車流量高，一氧化碳等汙染物濃度，是空氣汙染的前三名。
每到上下班尖峰時段，市中心就會出現滿滿車潮，這時候空氣汙染最嚴重，根據環保署監測台中市區七月份的交通空氣品質，發現市中心的文心路三段，一氧化碳達0.73 ppm，濃度最高，是假日時的1.8倍，另外精武路和台灣大道二段，汙染量也很高，顯示汽機車產生的空汙，都集中在市中心。
==環保署監資處長 張順欽==
台中市目前監測的結果發現
市中心交通流量比較大
車流也比較壅塞
車速也會受到影響的地方
空氣品質影響程度
是比較大一點
監測也發現，上班日早上八到九點，一氧化碳和PM2.5濃度，會明顯上升，到了中午，空氣擴散較好，空汙會趨緩，但到了傍晚下班尖峰時段，汽機車廢氣又會增加，加上晚間擴散條件較差，所以環保署建議，晚間六點到九點，民眾應避免在市中心做戶外運動。另外監測也顯示，交通測站測出的一氧化碳、和氮氧化物濃度，分別是一般測站的1.6倍和1.4倍。
==主婦聯盟台中分會副會長 許心欣==
這樣的結果並不意外
我想凸顯第一個問題是
過去我們的空氣品質
嚴重低估我們實際呼吸的狀況
長期關注中部空汙的民間團體認為，這次公布的監測結果，並不意外，重點是未來台中市政府，會如何採取政策，加強車輛的總量管制，抑制廢氣排放。
記者 黃怡菁 郭俊麟 台北報導
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