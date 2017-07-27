學生團保經6次流標 終由國泰人壽得標公視 (2017-07-27 00:00)
106學年度，高中職以下學生的團體保險，經歷7次公開招標，最後終於確定由國泰人壽，以每名學生567元的價格承接，家長要負擔三分之二的保費、378元。另外，跟以往不同的是，增訂500元才理賠的門檻，以及幼兒園新生入學之前的既有疾病，不會納入理賠。
學生在校園裡跑跑跳跳，難免跌倒、受傷，輕微小傷送保健室，但要是傷勢太嚴重，可能要到醫院、或進行復健。這個時候，學生保險，就能派上用場。
==台北市福星國小家長會長 廖淑蓉==
（例如)肚子痛 暈倒
有小朋友因為校園的某些設施
不小心碰撞到
所以他也會申請學保
學生團體保險，給了基本保障，但歷年來招標很不順！106學年的團保，也在六度流標後，第7次公開招標才定案，國泰人壽以每位學生567元價格承接，至於保費，政府負擔1/3、家長2/3。而雖然保費增加，保障略有縮減，增訂單筆500元以下的醫療費用，以及幼兒園新生入學之前的既有疾病，都不再理賠。北市家長團體對這樣的改變、有意見。
==台北市家長會長團體聯盟理事 李振彰==
發生醫療(狀況)部分的話
（大部分)都是在500塊左右
如果家長再負擔
保險公司這一方面
它幾乎不用出到什麼錢
對我們家長來說
其實負擔會變得沉重比較多一點
==教育部次長 林騰蛟==
95年到104年
總理賠率的部分
大概是101.88%
承保的這個保險公司
基本上 如果按照這樣算的話
不計行政成本
基本上是處於這個
虧損的一個狀態
學保近幾年一再流標，總到最後關頭，才找到承保單位，因此教育部表示，將進行檢討，並且未來擬訂，比照軍保，委託台銀、或其他公民營銀行，由政府負擔最終支付責任，或讓優良業者，承保兩到三年等方向規劃。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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