















106學年度，高中職以下學生的團體保險，經歷7次公開招標，最後終於確定由國泰人壽，以每名學生567元的價格承接，家長要負擔三分之二的保費、378元。另外，跟以往不同的是，增訂500元才理賠的門檻，以及幼兒園新生入學之前的既有疾病，不會納入理賠。學生在校園裡跑跑跳跳，難免跌倒、受傷，輕微小傷送保健室，但要是傷勢太嚴重，可能要到醫院、或進行復健。這個時候，學生保險，就能派上用場。==台北市福星國小家長會長 廖淑蓉==（例如)肚子痛 暈倒有小朋友因為校園的某些設施不小心碰撞到所以他也會申請學保學生團體保險，給了基本保障，但歷年來招標很不順！106學年的團保，也在六度流標後，第7次公開招標才定案，國泰人壽以每位學生567元價格承接，至於保費，政府負擔1/3、家長2/3。而雖然保費增加，保障略有縮減，增訂單筆500元以下的醫療費用，以及幼兒園新生入學之前的既有疾病，都不再理賠。北市家長團體對這樣的改變、有意見。==台北市家長會長團體聯盟理事 李振彰==發生醫療(狀況)部分的話（大部分)都是在500塊左右如果家長再負擔保險公司這一方面它幾乎不用出到什麼錢對我們家長來說其實負擔會變得沉重比較多一點==教育部次長 林騰蛟==95年到104年總理賠率的部分大概是101.88%承保的這個保險公司基本上 如果按照這樣算的話不計行政成本基本上是處於這個虧損的一個狀態學保近幾年一再流標，總到最後關頭，才找到承保單位，因此教育部表示，將進行檢討，並且未來擬訂，比照軍保，委託台銀、或其他公民營銀行，由政府負擔最終支付責任，或讓優良業者，承保兩到三年等方向規劃。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導