生活中心／綜合報導

在菲律賓海面附近的第9號颱風尼莎，原先預估颱風走向可能會從偏向台灣北部近海，但受到太平洋高壓變化影響，中央氣象局今（27）日表示，尼莎颱風可能將在花東登陸，氣象局最快28日上午就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報最快在28日晚間發布。氣象局提醒29日晚上～30日整天是尼莎颱風影響最劇烈的時候，全台灣皆會有風雨，提醒民眾做好防颱措施。

據氣象局27日下午14時發布的預報資料，尼莎颱風以每小時14km/h的速度，向西北進行，中心附近最大風速每小時90km/h，相當於10級風，瞬間最大陣風每小時190km/h，相當於12級風，7級風暴風半徑120公里，預測28日14時的中心位置在北緯20.3度，東經125.5度，即在鵝鑾鼻東南東方530公里之海面上。

氣象局表示，28日凌晨到上午尼莎颱風就會由輕度颱風發展為中度颱風，預計28日上午就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報會在28日晚間發布。氣象局表示依目前路徑，尼莎將在花東登陸，29日晚上到30日整天是颱風影響最劇烈的時候，全台有風雨，提醒民眾做好防颱措施。