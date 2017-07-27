（中央社澎湖縣27日電）澎湖海域水質潔淨無污染，澎湖縣政府與澎湖科大合作進行高經濟的「海葡萄量產試驗」，獲得突破性的進展，未來將全面轉移養殖業者養殖，增加業者收益。



澎湖縣長陳光復今天率在地養殖業者實地前往內海瞭解，在箱養殖看到一串串的海葡萄，讚譽有加，並期盼建構澎湖為「冰花、海葡萄」陸海新興產業，創造澎湖經濟發展新動力。



澎湖科大多年前進行海葡萄養殖，獲得具體成果，今年與澎湖縣政府合作在內海進行「海葡萄規模化量產實驗」，目前已達可規模化生產階段，所養成的藻體，結出飽滿、大量之果球體，突破以往海葡萄果球體成數不足的困境，可望提升養殖業者意願及增加市場採購意願。



澎湖農漁局表示，海葡萄今年在內海以箱網養殖，一個箱網在一個半月內可生產出少500公斤以上藻體，以夏秋炎熱天氣，至少有6個月，一生產季至少可生產2000公斤藻體，每公斤新台幣400至500元間，可提高收益。



澎湖農漁局表示，海葡萄係屬棒形總狀蕨藻，有「綠魚子醬」之稱，營養價值豐富，富含DHA、鈣、鐵、維生素B、C等，且不含膽固醇，是一種健康的美食，根據科學研究具有抗癌、降血壓及養顏美容效果，可開發為女性保養美容產品，極具經濟產值。1060727