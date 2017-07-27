緬甸衛生部官員今天(27日)表示，緬甸最大城仰光(Yangon)出現H1N1新流感疫情，已經造成6人死亡，政府目前正積極追蹤這種病毒的擴散。

衛生體育部傳染性疾病部門副主任丁札翁(Thinzar Aung)指出，2名5歲女孩25日在仰光的醫院死亡。

丁札翁表示，另有1名男子在26日死亡，26日上午又有另1人在1家公立醫院死亡。

經過實驗室檢驗，這4人都確診感染H1N1新流感。這型流感又稱為豬流感。

而在24日，也有1名孕婦和另1名男子，在感染這種病毒後死亡。

丁札翁表示，除了6人死亡之外，也有30人確診感染這型新流感。

目前大多數死亡和感染病例都出現在仰光，但這個月上旬，在偏遠的西北部欽邦(Chin)的馬杜比市(Matupi)，有10人確診感染這型新流感。有1名8歲兒童因為呼吸道問題而死亡，他疑似感染豬流感。