《英雄聯盟》「六都電競爭霸戰」今（27）日舉行啟動儀式。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

《英雄聯盟》「六都電競爭霸戰」今（27）日於圓山大飯店展開啟動儀式，台北市、新北市、高雄市、桃園市、台中市與台南市六都首長都親臨現場參加，而中華電信更是獨家冠名贊助本賽事，未來「六都電競爭霸戰」除了在Twich上直播外，也可以在MOD與Hami Video上收看到高畫質的精采賽事。

中華電信董事長鄭優也親自到場。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

中華電信本次賽事獨家冠名贊助。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

本次賽事將在7月30日於高雄展開第一場比賽，接著再由六都代表隊於台北國立台灣科學教育館進行最後對決，優勝隊伍可獲得新台幣100萬元的獎金，亞軍則有新台幣30萬元獎金，並成為一統六都的最強《英雄聯盟》電競隊伍。

六都首長一同正式啟動賽事。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

六都首長一同正式啟動賽事。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

中華電信除了掛名贊助本次「六都電競爭霸戰」之外，更積極投入電競賽事轉播，除了將在MOD上開設電競專區、轉播八強至總決賽共38場賽事外，播出的賽事也會有VOD供玩家回顧精彩畫面。

中華電信將會轉播八強至總冠軍賽共38場賽事。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

MOD區未來將會開設電競專區。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.27）

「六都電競爭霸戰」將從7月30日開始至9月17日舉行冠軍賽，熱愛電競及《英雄聯盟》的玩家可別錯過了！