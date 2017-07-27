疾管署今天(27日)公布今年首例本土登革熱確定病例，患者為高雄市楠梓區大昌里一名56歲女性，經確診感染第三型登革熱，目前意識清楚住院治療中；其同住的2名家人也有疑似症狀，正由衛生單位二次採檢確認，並進行防蚊隔離治療。

疾管署統計，今年迄今累計有1例登革熱本土病例；另有148例境外移入病例，感染國家以越南、馬來西亞等東南亞國家最多，境外移入病例數是近6年同期次高。

疾管署指出，去年首例本土登革熱是於6月底發生在屏東縣，雖然今年本土疫情來得晚，疾管署與地方衛生局不敢掉以輕心，將加強防蚊、防疫措施，也提醒民眾落實戶內外環境整頓，清除孳生源。