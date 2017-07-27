英政府擬放寬變性條件 民團反對：恐被有心人士濫用Kairos 風向新聞 (2017-07-27 15:46)
這樣不會太草率嗎？英國政府正計劃放寬修改性別，好讓民眾可以更簡便地選擇自己想要的性別。不過，這項計劃引起女權主義者反對，她們認為如果政府沒有配套措施，未來恐怕只會引發更多的訴訟案。
據英國《獨立報》報導，英國婦女及平等事務部部長格林寧（Justine Greening）近日計劃修改《性別認同法》（gender recognition law），讓18歲以上的成年人修改性別的手續可以更方便。只要符合「以跨性別者生活方式最少兩年」的條件，毋須醫生開立性別認同障礙的證明，就可在法律文件上修改原生性別，對於自我認知為非二元制性別的人來說，未來也可以登記「X」性別。
據悉，在英國，申請者除了必須證明以跨性別者身份生活最少兩年外，也要得到兩名專業的醫療人員進行神學病學評估後，獲得性別認同證書（GRC），才能修改法定文件性別。但多數跨性別者認為這些侵入性的醫學檢驗既昂貴，過程也感受到被羞辱。
格林寧表明，修正案是為了提昇跨性別人士的權利，坦言新法案是同性婚姻通過的下一步。「我們的目標是在2020年實施。」格林寧日前也宣佈辭去婦女及平等事務部部長職位。
雖然英國政府正磨拳擦掌預備起跑，也不是所有人都認同。部份女權主義者表示，新法案恐成為有心人士濫用的管道，例如運動員比賽公平性問題，以及衍生的社會案件。她們認為，自稱為女性、但身體結構仍為男性的人，可任意進出公共女性浴廁、寢室或是參加女子運動賽事，恐怕未來只會引發一連串的訴訟。（艾以琳/綜合外電報導）
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