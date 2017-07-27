【台灣醒報記者邱慕天綜合報導】日本參議員村田蓮舫27日下午宣布辭去民進黨黨魁一職，震撼日本政壇。日本媒體認為，蓮舫任黨魁10個月多來，未能凝聚黨內聲勢，7月初東京都議會選舉大敗，身心壓力沉重。在記者會上，有關「雙重國籍」政治包袱的問題再次被提出，但蓮舫表示那是「另一個層次的問題」，與辭職無關。日媒擔心，「後蓮舫」時代的的民進黨前途茫茫。

村田蓮舫原名謝蓮舫，日本出生、祖籍為台南市鹽水區，父親是台灣人的她常被台灣媒體以「台灣的女兒」親切稱呼。根據1985年生效的日本國籍法，擁有雙重國籍者必須在滿22歲做出國籍選擇。

儘管蓮舫去年9月參選雙重國籍遭質疑時宣稱，自己在1985那年17歲時就歸入日本國籍，但隔日卻遭台北駐日代表處打臉指出，她的中華民國雙重國籍仍在，使得誠信遭受嚴重質疑。

1967年出生的蓮舫在從政前曾擔任雜誌封面女郎、演員、記者、電視新聞主播。2010年她開始進入民主黨菅直人內閣從政，但是2年間不斷被爆出醜事，包含當時孩子10多歲的她，與吸毒、逃稅前科的不動產黑道大哥中山諭傳不倫戀；還用國會背景為時尚雜誌拍沙龍照。

2012年初民主黨內閣改組，蓮舫遭到撤換，民主黨的黨名也改為民進黨重新出發。蓮舫去年9月參選民進黨黨魁，並在爭議中獲勝，但黨內凝聚力依然不佳。本月2日東京都議會選舉，在黨內離心離德下，選後從7席再次滑落到5席，成為黨史上最慘烈的席次。

根據《朝日新聞》，在辭職記者會中，蓮舫表示，與雙重國籍爭議無關，「東京都議會選舉的選舉的失利，只是部分而非最重要的原因，」蓮舫表示，辭職經過一日的審慎考慮後獨自做的決定，「我的領導能力不足；換人領導還是對黨最好的。」

對於接任的理想人選，蓮舫拒絕透露；她表示，自己目前打算專心扮演好議員的腳色。日本《共同社》指出，蓮舫的辭職或將使民進黨這一最大在野黨愈發迷失方向。