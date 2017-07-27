【台灣醒報駐美記者劉屏華府報導】7月27日是韓戰停戰協定簽署紀念日。64年過去，朝鮮半島依然沒有穩定的和平，而且北韓的威脅日甚一日。美國有線電視新聞網（CNN）網站有專文探討「何以北韓依然仇恨美國」，其一為韓戰歷史傷痕，另一個更確切的理由，是北韓當局藉著這種仇恨鞏固統治。

二戰時的敵國，美國與日本，美國與德國，如今早已是堅固的盟邦；越戰時的敵對雙方，美國與北越（後來統一了南越），如今也早已不復敵意。何以北韓仍然對美國懷有深仇大恨？一個理由是戰爭傷痕，另一個理由，或者說，更確切的理由，是北韓當局藉著這種仇恨鞏固統治。

韓戰死傷慘重

韓戰在美國稱為「被遺忘的戰爭」，其實韓戰之慘烈，不容人類遺忘。美國的統計數字顯示，美軍在韓戰一共投下了63萬5千噸炸彈，超過美軍在二戰時投擲於整個太平洋戰區的炸彈總和；其中3萬2千噸是燒夷彈，一下去就是一片火海。前美國空軍司令李梅（Curtis LeMay） 在韓戰停戰35年時說道，這場戰爭，「燒了北韓每個城市，燒了南韓若干城市」。

韓戰第一任聯軍統帥、美國名將麥克阿瑟打過第一次世界大戰、第二次世界大戰，從歐洲打到亞洲，什麼慘烈的戰況沒有見過。可是他在美國國會聽證會上說，韓戰之慘烈，生命財產損失之慘重，是他從來沒有見過的，「對生命的持續屠殺，令我驚悚，我無法以言語形容」。

3年韓戰，美軍陣亡了3萬3千人，中國大陸軍隊（當時稱為「抗美援朝志願軍」）陣亡及失蹤總數可能高達60萬。開戰之初，北韓人口960萬，南韓人口2千萬。3年下來，北韓軍民傷亡130萬 ，南韓軍民傷亡320多萬。

誰是罪魁禍首

停戰後，大部份的外國軍隊撤離朝鮮半島，可是韓國人必須面對家人離散、死傷，以及家國斷垣殘壁。北韓把一切罪過都推到美國人身上，彷彿如果沒有美國的介入，尤其是如果沒有美國的轟炸，北韓絕不是今日這般景象。經過長年的教育、宣傳，美國成了北韓人民的頭號大敵，也成了北韓一切問題的代罪羔羊。

歷史學家告訴我們，韓戰起因是北韓入侵南韓，聯合國授權美國組織聯軍保衛南韓。但是在北韓的教育、宣傳裡，韓戰是美軍入侵北韓而起，幸虧北韓領袖金日成領導軍民趕出了美帝。直到今日，北韓的幼稚園裡，孩子們的遊戲、圖畫仍然是要「打倒美國帝國主義」。

以仇美鞏固統治

戰爭中止時，南韓、北韓都是焦土、瓦礫，但南韓獲得美國大量援助，並積極推動經濟建設及政治改革，逐步成為民生富庶、民權普及的現代化國家。北韓則死抱著馬列教條，至今一窮二白。而愈是貧窮、落後，金氏政權愈要加緊控制，以維持統治，於是把美國塑造成「謀我之心不死」的大敵，也就成為最好用的政治工具。這是北韓至今仇視美國的主因。

在這種仇美心態下，北韓不顧一切的發展核武、飛彈，就算一時之間無法把核武投到美國本土，至少也能投到美國在日本等亞太基地。最近一次測試洲際飛彈，選定的日子是7月4日美國國慶，說明了北韓對美國的仇恨之深。而這種窮兵黷武也導致美國不敢輕率對北韓動武。

多年下來，北韓究竟是真的依然仇視美國，還是藉由仇美而「寧要核子，不要褲子」，恐怕連北韓自己都弄不清了。