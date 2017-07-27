天氣炎熱，流感疫情已連續3周下降，不過疾管署監測資料顯示，上周流感就診人次仍有10萬6,005人次，還處於流行高峰，為即時提供民眾治療用藥需求，疾管署今天(27日)宣布再次延長「擴大公費抗病毒藥劑使用對象」的適用期至8月15日。

疾管署指出，國內流感輕症疫情雖持續下降，不過仍有重症病例出現，整體疫情還算在高峰，由於預估8月中才有可能脫離流行期，因此決定再度將公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件適用期間延長2周。

疾管署表示，民眾如有疑似流感症狀，可至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費用藥條件者，不需快篩，均可依規定公費使用克流感、瑞樂沙等抗病毒藥劑。