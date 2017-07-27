梁國新：新南向國家經濟成長不容小覷中央社 (2017-07-27 17:50)
駐新加坡代表梁國新接受中央社專訪指出，東協10國、南亞6國、紐西蘭及澳洲等18個國家，近年是全球關注的新興市場，經濟成長和市場潛能不容台灣小覷。中央社記者黃自強新加坡攝 106年7月27日
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