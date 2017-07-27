英外相：脫歐後將在亞洲扮演更重要角色中央社 (2017-07-27 17:21)
（中央社雪梨27日綜合外電報導）英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天表示，英國打算在脫離歐洲聯盟（EU）後，在亞洲扮演更重要角色，包括在這個地區部署航空母艦。
法新社報導，支持脫歐的強生說，決定脫歐給了英國一個「重新思考」其國際角色的機會，同時也與歐洲夥伴維持密切關係。
他在雪梨接受「澳洲人報」（The Australian）訪問時說：「我此行目的之一便是傳達這項訊息，即我們如今將更加重視亞太地區和澳洲。」
強生在雪梨出席英國和澳洲外交及國防首長年度會議後說，支持航行自由是英國「強化」對亞洲關係的方式之一。
他告訴記者：「大家都已見到，我們去年是如何派遣颱風式戰鬥機（Typhoon）到日韓。」
強生說：「我們才剛打造兩艘巨大的新航母，它們的首要任務之一就是在這個地區執行航行自由行動。」（譯者：中央社劉文瑜）1060727
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