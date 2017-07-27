一支球隊的陣容強度，無疑是決定一場比賽勝負的重要因素。而一支球隊的整容厚度，無疑才是決定這支球隊一個賽季能否成功的關鍵要素。

回想上個賽季的皇家馬德里，橫掃歐洲列強，重回西甲之巔，毫無疑問成為了上個賽季世界足壇的最大贏家。強者如巴薩、拜仁，也只能眼睜睜地看著皇馬完成了歐冠改制后首次衛冕的創舉。

而皇馬最令拜仁、巴薩難以企及的，無疑便是球隊的陣容厚度，8000萬先生J羅，歐洲金童伊斯科，西班牙鋒霸莫拉塔，大多數時間都只能在板凳席上待命，甚至J羅和莫拉塔不得不在賽季后尋求轉會已獲得更加穩定的位置。而這樣的陣容深度，無疑才是巴薩、拜仁最難以企及的一點。

皇馬陣容如是，曼城亦然。

在剛剛結束的國際冠軍杯的比賽中，瓜迪奧拉的球隊面對歐冠冠軍皇馬，用一場4-1的大勝證明了自己的實力，球迷們也不禁猜想，經歷了球隊陣容換血的曼城，在新賽季能夠走多遠呢？

先讓我們看一下曼城隊經歷過一個夏天的轉會操作后，各個位置上的人員儲備情況：

門將：埃德森，布拉沃；後衛：凱爾-沃克，達尼洛，曼加拉，孔帕尼，斯通斯，奧塔門迪，本傑明-門迪；中場：費爾南迪尼奧，京多安，德布勞內，大衛-席爾瓦，貝爾納多-席爾瓦，亞亞-圖雷，德爾夫，納斯里，費爾南多，薩內；前鋒：熱蘇斯，阿圭羅，伊赫納喬，斯特林。

在經過兩個賽季的轉會操作和陣容更迭后，曼城的陣容厚度已經在不知不覺中達到了堪稱恐怖的地步，相比較上賽季，在清理了一大批大齡冗員之後，每個位置上的輪換球員都有實力成為球隊的主力人選。

這其中，中前衛，邊前衛，前腰5個中場位置上，曼城就有多達10人的人員儲備，前鋒位置上，連阿圭羅也無法保證一個穩定的主力位置，而無論他和熱蘇斯誰在替補席上出現，都會是瓜帥板凳上的秘密武器。

下賽季，究竟如何確定首發陣容無疑是瓜帥和曼城球迷們幸福的煩惱，而一旦球隊的主力陣容遭遇傷病危機亦或是狀態的波動，曼城都有足夠的人員儲備和空間去進行陣容的調整和輪換，而球隊的整體水平，也不會隨著人員的變動有太大的起伏，這恐怕是曼城下賽季爭奪聯賽冠軍乃至歐冠冠軍的最大籌碼。

（Austin）