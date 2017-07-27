2016年對於日照彩民來說是一個豐收之年，港城彩民共攬獲1000萬、683萬、1000萬三個體彩大獎。今年，在大樂透上市十周年之際，這份好運繼續延續，日照彩民再次喜中大獎。5月27日晚開獎的體彩大樂透第17060期，日照新市區18031投注站喜攬大樂透頭獎一注，獎金1085萬。7月20日，離開獎日過去一個多月之後，中獎彩民王先生(化名)憑藉這張189元的複式追加票到兌獎大廳領取了共計11002311元的中獎獎金！

眼光獨到終圓大獎夢

「過了這麼久才來兌獎，你真沉得住氣啊，可把我們給急壞了！」7月20日中獎彩民王先生一臉淡定的現身兌獎大廳辦理了兌獎手續，工作人員心裏的一塊石頭也終於落了地。據王先生介紹，購彩當天，自己先行上網看了看最近15期大樂透的開獎號碼,又參考了18031站長高大姐推薦的號碼，再根據自己常買的幾組號碼，最終確定了當期的投注號碼並記了下來。

5月27日晚飯過後7點多，王先生來到了家附近的18031投注站，購買了自己選的那組號碼。買完之後王先生還和業主高大姐開玩笑說今天感覺很好，估計要中大獎。沒想到竟然夢想成真，自己真的憑藉著獨到的眼光最終圓了大獎夢。「其實當天晚上開獎號碼出來之後我就知道自己中了大獎，並且馬上把這個好消息告訴了家人，家人知道后也替我感到高興，覺得我這麼多年的堅持是值得的。為了表示慶祝，我就先領著全家人出門旅遊了一個星期。為什麼這麼久才來兌獎，其實也是為了讓自己冷靜一下，能夠合理安排這麼一大筆獎金的用途，所以故意過了一陣子才來領獎的。」

「派獎+追加」多得獎金412萬元

說起中獎感受時，這位大獎得主說：「肯定高興啊，因為我算是一位老彩民了，買大樂透好多年了，雖然也不是第一次中獎，但是這麼大的獎是第一次。幾年前第一次接觸到體彩大樂透玩法時，便開始投注和研究。」雖然每次投入不多，但是幾乎每期都買。「剛開始不太懂，就直接機選投注，隨著時間的推移，對這個玩法也越來越熟悉，就開始自己選號，有時候也和其他彩民一起研究討論。」王先生說，大樂透最吸引他的就是追加投注，多加一塊錢，就能讓大獎變的更大，也就是因為這個原因王先生愛上了大樂透，覺得這一塊錢花的非常值，以後買大樂透必追加。時逢大樂透5億元大派獎，再加上王先生追加投注的好習慣，多得獎金412萬元！」

中大獎的秘訣就是堅持買彩

當記者問王先生中這麼大的獎有沒有什麼技巧時，王先生說：「我覺得買彩票真的沒有什麼技巧，最關鍵的是要堅持，這樣當幸運來臨的時候，你才能抓住他。俗話說，『心動不如行動』，你光想中獎，但是卻不去買，那怎麼能中獎？我堅持每期必買大樂透，走到哪裡買到哪裡，一般每期都花個百八十的，如果哪天感覺比較好的話，就會投的稍微多一點。買了這五六年了，最大的獎也就中過幾千元的，但是我仍然堅持買，所以今天能有這麼大的收穫。另外，我覺得作為彩民更重要的是要保持健康的心態，買彩票是為了娛樂，娛樂的同時做做公益。感覺好了多買點，感覺不好就少買，既不多花錢，又有希望。中獎了當然高興但也不要過於激動，因為這是自己付出得到的回報。如果不中獎也不要自怨自艾，這也是為公益事業做貢獻。(中國體彩網 劉紫悅 鄭虹）