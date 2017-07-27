日期:7月25日下午16時，崍淂國際系列賽中國（徽州）賽2017-2018賽季啟動儀式在上海舉行，法國駐上海副總領事Thomas Rollet、黃山市副市長程紅、黃山市體育局局長夏建萍、黃山市徽州區副區長方虹、黃山市徽州區體育局局長王慶木、上海市華僑事業發展基金會理事長特別助理徐余新主任、櫻桃體育文化傳播（北京）有限公司董事長張衛、亞洲崍淂戶外運動協會代表龔華、黃山徽州浪漫紅文化旅遊發展有限公司董事長彭文蘋等領導及嘉賓出席了本次啟動儀式發佈會。

據亞洲崍淂戶外運動協會代表龔華先生介紹崍淂賽起源於法國，在歐洲享有「戶外探險運動鼻祖」之稱。跟傳統鐵人三項不同，這項擁有五十余年歷史的國際頂級戶外賽事由山地自行車、公開水域皮划艇和叢林越野跑三項運動組成。在國外備受推崇的崍淂賽，吸引過眾多政界、文化界名流參與，影響50餘個國家，覆蓋8200萬人。

今年崍淂賽將首次落戶中國黃山市徽州區，由櫻桃體育獨家引入中國，由黃山市徽州崍淂體育發展有限公司運營執行。在發佈會上，黃山市副市長程紅女士發表致辭，並表示崍淂賽將於9月22-24日在黃山市徽州區舉行，也是首次在中國舉行。黃山市將堅持「品牌引領，融合發展」戰略，創新「體育+」的發展模式，加快推進國家全域旅遊示範區和體育特色小鎮建設。崍淂國際系列賽中國（徽州）賽將與全世界各地的崍淂賽形成互動呼應，為國家「一帶一路」大戰略搭起一座中外參與型賽事交流之橋。

據了解，在為期兩天的比賽里，選手們將與徽州進行一場零距離的接觸。27公里的山地自行車、5公里皮划艇以及20公里的越野跑賽事線路，將徽州區的潛口民宅、呈坎古鎮、靈山梯田、豐樂河、唐模等諸多名勝古迹和青山秀水悉數領略，選手在參賽的同時，更能品味到純正的徽派山水人文風光。

與其他賽事不同，崍淂賽的比賽具體線路只會在賽前一天公佈，帶給選手更多探索未知的可能，這也正體現了崍淂精神的主旨——勇於探索，以勇氣和信念在探索中尋求最本真的自我。本次崍淂賽將以兩人團隊的形式參與，強調團隊協作又考驗個人運動能力。延續西方數百年來的騎士精神的崍淂賽，讓選手在靈山秀水中傾聽內心的聲音，以騎士精神去挑戰和突破，將體育精神和人文精神完美融合，比單純的競技更有意思。

本次發佈會上方糖小鎮聯合創始人COO楊學濤、思美傳媒運營區總經理劉建平、「上海辣媽」大賽冠軍張琦、jobin合伙人陳瑩以首批崍淂會員的身份亮相發佈會，與大家分享了參與崍淂賽背後的故事。方糖小鎮聯合創始人COO楊學濤將聯手鐵哥們劉建平組隊挑戰崍淂賽。在發佈會上，楊學濤直言，崍淂賽有山有水、比賽項目新穎獨特、賽事保障放心，這些都是吸引他參加本次崍淂賽的原因。發佈會現場，「上海辣媽」張琦與眾人分享了她的運動理念。作為一名愛運動愛生活的現代女性，張琦坦言崍淂賽的辦賽理念與她的生活態度不謀而合，全新的賽道和多樣的玩法讓她選擇成為崍淂賽的首批會員。

同時，本次發佈會上崍淂國際系列賽中國（徽州）賽組委會與上海市華僑事業發展基金會還在會上籤署了戰略發展合作協議，助力崍淂賽的運營推廣。政府的支持，各界的協助，崍淂賽必將成為中國戶外賽事的新標杆，讓崍淂賽融入東方秀麗探險運動日益高漲的需求。山河，將崍淂賽發展到中國的每一座山水之城，滿足中國老百姓對於優質戶外賽事的需求。

據悉，首屆崍淂中國賽一經推出即報名踴躍，與傳統的三項比賽截然不同，崍淂中國賽把運動和度假相結合，同時加入了團隊的元素，為一場比賽帶來了全新玩法和樂趣。崍淂賽是擁有50年歷史的國際成熟賽事，賽事落地中國全程賽事由法方團隊執行和設計，保證了100%的國際水準。而崍淂中國賽更是巧妙地把西方的騎士精神與靈山秀水的東方文化完美結合。在三項比賽的匠心設計下，選手可以從身心與大自然親密接觸，眾所周知，黃山是歷史和自然文化雙遺產，坐擁4個5A級景區。而崍淂中國賽則把黃山和充滿徽州文化的豐富活動融合在了一起，再加上賽前一天公佈具體路線，兩人一隊參賽等規則，中國崍淂賽可謂是集挑戰樂趣與團隊協作於一身。

關於兩人一隊的團隊報名規則，既可單人又可雙人報名，分男雙、女雙和混雙三個積分榜。另外值得一提的是，三個運動項目之間有充足休息和餐飲時間，並且組織方提供三項運動全套裝備外加全程特別指定的五星級酒店。不論是賽前一天皮划艇國際教練培訓，或是賽中國際團隊安全保障，還是賽后一年內帶親朋在黃山免費使用自行車和皮划艇的機會，旅遊景點門票打折，都是專為參賽選手貼心的優質服務。（曲小尤）