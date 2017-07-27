7月27日，2017「權健杯」全國青少年足球邀請賽在江蘇鹽城的權健足球俱樂部大豐訓練基地開幕。本次比賽由天津權健俱樂部主辦，天津權健青少年足球俱樂部與權健俱樂部大豐訓練基地聯合承辦。本屆比賽為首屆「權健杯」賽事，比賽總共邀請來自全國13個地區的44支青少年球隊參加，本次比賽參賽球員的年齡為8-12歲。

談到舉辦這次比賽的初衷，權健俱樂部總經理束昱輝首先表示：我們現在在全國很多地方和很多學校合作，每年都會重點支持一些校園足球工作，這次比賽的參賽球隊主要就是與我們有合作的學校，總共44支球隊，這對他們是互相交流學習的好機會。能夠給這些小球員更多的學習和從事足球的機會。對於喜歡足球的小球員來說，如果多一些比賽環境的話，肯定會提高他們熱愛足球的熱度。我們也希望國內能多組織這樣的比賽，作為暑假期間的一項長期活動，也許能夠為中國足球未來發展培養小孩起到一定的幫助作用。比如發現一些有天賦的小苗子，這樣以後可以怎麼重點培養，我們可以聘請國內外更好的教練來培養這些孩子。

談及本次比賽的球員年齡段為何選擇8-12歲，束昱輝說到：我們經過研究，小孩真正開始產生興趣通常是4-6歲的時候，一般可以在這個年齡段興趣，將來才會從天賦開發，有一定幫助，7—9歲，已經超過開始的年齡了，應該有一段經歷和能力，比賽加溫，鞏固他們對足球的熱愛。這次「權健杯」參賽球隊主要是8-12歲年齡段，鞏固他們對足球的興趣是很重要的事情。如果從為權健青訓梯隊選拔苗子的角度講，不如直接邀請十四五歲年齡段球隊的效果好，但是我們認為：為自己選材是一個方面，舉辦這次賽事的更多目的是鞏固孩子們對足球的興趣，讓他們知道踢足球，是有希望的，是快樂的。

當談及未來「權健杯」會不會成為國際賽事時，束昱輝直言，我們權健對此是有準備和想法的。一般來說，和國內外的青訓體系合作，舉辦國際性青少年賽事，在參賽球隊時間整合上有障礙，而我們「權健杯」舉行的時間段恰到好處。我們原來就有想法，在國外做青訓體系，利用環境和氛圍把小孩在放假期間送到國外去，感受氛圍，對他們有很大幫助。未來，也有可能在合適時間把外國青少年球隊請到中國來。明年的「權健杯」邀請賽，我們就有這個邀請國外球隊參賽的計劃，這樣能讓中國小孩參賽興趣更濃一些。

當被問及搞好職業聯賽、職業俱樂部對於青少年足球有什麼促進，束昱輝坦言：主要還是是氛圍的問題，兩個方面講，全國整體的足球氛圍，職業聯賽越激烈精彩，觀賞性強，球迷就會越來越多；另一方面，一線隊成績也要好，如果一線隊成績不好，發展校園足球青訓體系，家長的期待就會受影響。一線隊成績好，家長把孩子交給我們就會踏實一點。我們舉辦權健杯青少年足球比賽，如果俱樂部青訓體系能從中選拔苗子當然更好，對權健足球俱樂部來說，這是個過程。畢竟一名球員從青訓體系裡出來，進入一線隊，需要五至八年的時間。在為自身一線隊培養球員的同時，我們希望權健青訓也能為國家培養更多好的苗子出來，讓社會更多的人參與到裏面來，不只把足球作為職業，也作為個人的興趣愛好。權健的足球規劃都是長遠規劃。現在。權健在鹽城大豐正在專門為青訓建設訓練基地的標準，可以說世界獨一無二的。

那麼，目前搞青少年培訓的難點在哪裡呢？束昱輝對此表示：青少年足球人才培養需要教育部門和學校的重視、校長和老師重視。在這方面，我們也會選擇重視足球發展的教育部門合作。舉個例子，如果這個城市教育局長不喜歡足球，可能就發展不起來。還有另一個方面就是教練，校園足球需要專業的人才，但很多體育老師不是足球專業出身，很多教練又沒有教師資格證，所以我們招了很多專業的教練分散到學校去，我們把退役球員的專業性發揮起來。另外，我們青訓體系裡還有外教，把中國會踢球的人發展起來的同時，再補充外教。足球是個長期的事業，外教是一方面，還需要本土的足球教練員，不能單獨以外教為主，而是少量外教點綴。我相信過十年八年，隨著青少年足球運動普及，足球教練人才會越來越多。

其實做足球青訓，並不能讓太多的孩子將來從事足球運動，這一點束昱輝也非常清楚：我們知道，在100個孩子裏面，將來能有幾個從事足球相關工作就不容易了，職業球員更是難上加難。但如果我們不培養孩子們的興趣，好的苗子可能會被埋沒掉，只要我們發現好的苗子，一定會竭盡全力培養他。這就像我小的時候，大家都在打乒乓球，雖然我們沒有成為乒乓球運動員，但是全國各地打下了熱愛乒乓球的熱情與基礎。同樣，現在足球作為長期的，具有規律性的活動，讓孩子們踢球對孩子的成長非常有利，更何況未來還會對中國足球的發展有利，所以作為一個行業人，一個企業家，應該把這個事情做好。

束昱輝強調到：做足球、特別是做青少年足球，權健從來沒想過回報。沒想過把自己青訓培養好的球員分散賣到全國各地，獲得補償。如果有補償，也會再次用於青訓系統。

接下來，談到了權健一線隊成績最近不錯，發生變化原因時，束昱輝平靜地表示：關於一線隊，說句實在的，現在成績說得過去。也丟了幾場不該丟的比賽，也贏了兩場從實力來講意料之外的比賽。這也說明足球是圓的，什麼都有可能。未來我們還會從俱樂部管理、人才引進，激勵機制、球員心理心態方面來進一步提高球隊表現。

最近我一直在思考一些問題，比如中超聯賽也是有個很奇怪的現象：一些有紙面實力的球隊，可能成績不太好；一些大家相對不看好的，打的不差。還有國內球員的發揮也很奇怪的，似乎在國家隊和聯賽的發揮是兩個人。為什麼國家隊球員在國際比賽時也在拼，但在聯賽俱樂部隊時表現比國家隊時的表現好很多？這值得思考，這裏面有沒有自信的問題？有沒有隊友分屬不同俱樂部的配合問題。

束昱輝最後說到：我覺得對於中國足球來說，世界杯出線，對中國足球來說，不該是難題。

中國足球現在非常受重視。每個俱樂部和社會各界都在大力度投資足球，國家重視、社會重視，體制機制就建立起來。到目前為止，從校園到青訓到各級聯賽，投入程度、社會參與程度比過去強了很多很多倍。這個時候，希望發展、關心和從事中國足球的所有人要持之以恆，我們把他當一個事業做。再比如，很多事情我們左右不了的，希望給我們職業俱樂部的投資人以尊重，同時給投資人共同研究探討的機會。我希望中國足球更科學、合理的發展。我們可以一起研究職業聯賽要起到什麼作用？我覺得不僅是培養球員的作用，更是培養氛圍的作用，讓更多人參與足球的作用。如果中超聯賽沒有氛圍，不夠激烈不夠精彩，比賽達不到讓人們喜愛，激烈、觀賞性、激勵性、影響力不夠，那麼校園足球、U系列、中甲、中乙怎樣吸引人才，培養人才？（於靜）