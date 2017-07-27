什麼是巔峰賽？

巔峰賽The Everest， 獎金高達1000萬澳元，將成為全世界最昂貴的草地賽，同時也將超過「墨爾本杯」，成為澳大利亞獎金最高的賽事。

作為即將改變悉尼賽馬業遊戲規則的賽事，「巔峰賽」無疑為全澳洲最好的短途純血賽馬對抗來自全世界的一流參賽馬匹，提供了一個絕佳的展示舞台。

時間 - 2017年10月14日（周六）

地點 - 皇家蘭德威克賽馬場（悉尼，澳大利亞）

賽程距離 - 1200米

總獎金 - 1000萬澳元（約5355萬人民幣）

參賽閘位 - 12個

閘位購入費 - 60萬澳元/個/年（參賽馬匹由閘位所有者決定，每個閘位的購買合約期限為三年）

獎金如何分配？

第一名 - 580萬澳元

第二名 - 142.5萬澳元

第三名 - 80萬澳元

第四名 - 40萬澳元

第五名 - 25萬澳元

第6-12名 - 17.5萬澳元

誰將出戰巔峰賽？（截至目前）

被評為全世界最好的短途馬，連續三年的TJ史密斯錦標賽（賽程距離1200米，皇家蘭德威克賽馬場）的蟬聯冠軍。

以不過2萬澳元的低價購於殷利殊的周歲馬，由練馬師Gary Portelli訓練的雌馬，贏得了今年的金拖鞋。

擁有超凡速度的神奇百萬冠軍。

練馬師活侯夫人Gai Waterhouse旗下的明星短途馬，曾在皇家蘭德威克賽馬場舉行的一系列1200米的比賽中成績斐然。目前已確定Blake Shinn將為搭檔騎師。

又是一個低成本高回報的成功案例，購入價不過4.5萬澳元，目前已經23戰9勝4亞3季。未來不可小覷。

來自歐洲的冠軍三歲馬，由愛爾蘭的傳奇練馬師Aiden O』Brien訓練中。

待定

閘位擁有者 - ATC澳大利亞賽馬會

已有25匹候選馬，將從中選出最合適的一匹。

誰被看好有望奪冠？

截至目前，根據獲取的市場反饋和賽馬愛好者們的民意調查，奪冠呼聲最高的是『尚多湖 Chautauqua』， 第二名是『巴洛妙筆 Caravaggio』， 第三名是『女王儲 She Will Reign』。

（ATC澳大利亞賽馬會）