日期:7月27日消息，男籃亞洲杯將於8月8日到8月20日在黎巴嫩首都貝魯特舉行，今天網上傳出一張報名名單的圖，從圖中的英文報名信息以及球員的名字分析，有可能是中國男籃上報的亞洲杯12人名單。

本屆亞洲杯將在8月8日開打，中國方面將派出杜鋒執教的藍隊出戰。目前距離亞洲比開始只有半個月的時間了，按照常理推斷，確實應該上報12人名單了，不過即使是在這個時間段上報名單，也不會是最終的版本，因為賽前還有可能會根據球員的傷病情況進行微調。

目前網上流傳出來的這份名單中的球員是：劉曉宇、郭艾倫、顧全、周鵬、李根、李慕豪、於德豪、任駿飛、胡金秋、吳前、韓德君。

不出所料籃協會在近期闢謠這份名單，不過按照正常的陣容配置，以及熱身賽中球員的表現來做判斷，名單中的大部分人應該最終真的會出現在亞洲杯的賽場上。

這份名單中沒有易建聯，這個並不令人意外。這個夏天阿聯一直都沒有跟國家隊一起合練，而這次亞洲杯的名次也並不會隊對中國隊參加男籃世界杯產生任何影響（中國是世界杯東道主），因此不帶阿聯參賽，給年輕人更多的鍛煉是合情合理的選擇。

李慕豪此前一直在美國進行傷病康復和個人訓練，近期已經回國開始跟球隊合練，在阿聯缺陣的情況下，肯定要帶上李慕豪，而李慕豪、胡金秋和韓德君的內線組合，兼顧了運動能力和對抗能力，同時不管怎麼亂換，在身高上都會吃虧。

郭艾倫、周鵬、李根、任駿飛和吳前，在熱身賽中都有過不錯的表現，不出意外這幾個人鐵定不會缺陣，而劉曉宇、顧全和於德豪，雖然在熱身賽中的表現不是特別搶眼，但是從出場時間上可以看出，杜鋒仍然對他們有著很高的期待，因此如果帶上他們前往亞洲杯也並不會令人意外。

（嘀嗒）