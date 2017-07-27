日期:7月27日下午，在布達佩斯進行的2017年世界游泳錦標賽，結束了游泳大項第五比賽日當地時間上午的五項預賽，參賽的中國隊員基本全數過關。朱夢惠以預賽第10名進入女子100米自由泳半決賽。徐嘉余和李廣源以預賽第五和第九身份，進入男子200米仰泳半決賽。史婧琳以預賽第10身份進入女子200米蛙泳半決賽。覃海洋和毛飛廉以預賽第四和第九身份進入男子200米蛙泳半決賽，覃海洋還以2分09秒39打破世青紀錄。替補陣容出戰的中國隊以7分51秒75排名女子4乘200自預賽第一。

女子100米自由泳預賽，艾衍含在第七組以54秒54獲小組第六，總排名第18位。第八小組出場的朱夢惠前半段發揮不錯，僅僅落後瑞典選手舍斯特倫排名第二，最後朱以54秒00的成績名列小組第四，總排名第10位殺入半決賽。舍斯特倫以53秒01列預賽第一。

男子200米仰泳預賽，徐嘉余和李廣源都在最後一組出場，徐在第五道，李在第三道。頭50米李廣源排第一，徐嘉余第二。100米的地方匈牙利選手貝爾內克以56秒18排名第一，中國兩將不在前三行列。150米的地方貝爾內克繼續領先，最後50米默菲和徐嘉余同時開始發力，默菲以1分56秒11列第一，徐嘉余以1分56秒92列第三，李廣源以1分57秒66排名第五。最終預賽總排名，默菲第一，徐嘉余第五，李廣源第九。

女子200米蛙泳預賽，中國隊只有史婧琳一人蔘賽， 她以2分25秒39列預賽10位，順利進入半決賽。英國選手倫肖以2分24秒03排名第一，世界紀錄保持者、丹麥選手佩德森以2分24秒69排名第7位。

男子200米蛙泳預賽，已經在男子200米個人混合泳上兩破世青紀錄的中國選手覃海洋，在200蛙上繼續神勇發揮，他以2分09秒39的成績打破該項目世青紀錄，排在預賽第四高位。不過該成績離他自己保持的2分08秒71的全國紀錄還有點距離。中國另一選手毛飛廉以2分10秒01列預賽第九，同樣殺入半決賽。俄羅斯選手楚普科夫以2分08秒23列預賽第一，世界紀錄保持者、日本選手渡邊一平以2分09秒30列預賽第三位。

女子4乘200自預賽有九隊參賽，只淘汰一隻隊伍。中國隊第一棒張雨涵，和澳大利亞的威爾遜、美國的馬爾加利斯戰在一起，最後張以第二名身份完成交接。二棒劉子璇在所有二棒選手裡顯然是實力最強的，她快速超越美國隊，並拉開了一段距離，最後中國隊以3分53秒95率先交接，此時領先第二位的荷蘭隊1秒5左右。

三棒王靖卓繼續領先，而此時美國隊也追上了荷蘭隊，最後中國隊以領先美國隊1秒17的時間率先交接。沈鐸入水，美國隊最後一棒是麥迪遜-考克斯，她比沈鐸還有點差距，最終中國隊以7分51秒75獲得第一，上全主力的日本隊以7分53秒67排名第二，美國隊以7分53秒73列第三。最終不幸被淘汰的是丹麥隊。

（威猛）