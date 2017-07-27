男子用「零花錢」買中體彩500萬 大方透露中獎秘訣北京新浪網 (2017-07-27 17:24)
7月9日，體綵排列5第17183期全國開出92注頭獎，每注獎金為10萬元。江西贛州彩友劉先生憑藉一張50倍投、100元投入的單式倍投票，拿下50注頭獎，合計攬獎500萬元。當期的開獎號碼為40950。
7月20日，劉先生帶著妻子來到江西省體彩中心領走500萬元大獎。
劉先生說，他是外省人，由於工作原因，走過很多城市，最近在贛州工作生活。他喜歡買體彩，為此經常把老婆給的「零花錢」用光。不過，他的運氣一直很好，中千元、萬元等獎金是家常便飯，幾十萬元的獎項也中過幾次。
劉先生說，這期的選號，是因為和他的手機尾號比較接近，才決定打50倍。之所以高倍投注，劉先生也道出了原因：「排列玩法是我最喜歡的玩法，我對研究號碼很有信心，這才倍投的。」
至於選號技巧，他也不吝分享，「我就是靠走勢圖，看近期的走勢，一般不會看太早的，看號碼曲線的擺動，像奇偶、大小號這些不怎麼在意。」
談及獎金的使用，劉先生望了望妻子，笑嘻嘻地說：「老婆說了算，不過，以後我要買彩票，可不能不讓咯！」(陳敏)
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