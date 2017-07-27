霍肯伯格歡迎庫比卡：會很高興與他成為隊友北京新浪網 (2017-07-27 17:28)
德國車手霍肯伯格
尼克-霍肯伯格表示：雷諾需要一名最好的車手。傳聞帕爾默要在賽季過半被庫比卡所取代。
庫比卡在2010年參加拉力賽受傷之後就沒有參加過F1比賽，在傷愈后，最近幾年他參加了一些其他比賽，當然也包括最近雷諾為他提供的私人試車，雷諾希望他能有機會重返F1車壇。
庫比卡之前曾經代表寶馬-索伯車隊以及雷諾車隊征戰過，下周三他將駕駛雷諾RS17賽車參加F1季中測試。
霍肯伯格表示他會非常歡迎庫比卡回歸到F1比賽中，與他一起為雷諾效力。
「我不知道是否與他一起工作，但是我會很高興與他成為隊友，老實說我會歡迎任何人，這不是我能決定的。」
「我認為車隊、雷諾，需要一名最佳車手，他們由決定權，不管最終是誰，我都是相當開放的、輕鬆地。」
（新浪體育/賽車頻道/小科）
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