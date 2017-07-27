尼克-霍肯伯格表示：雷諾需要一名最好的車手。傳聞帕爾默要在賽季過半被庫比卡所取代。

庫比卡在2010年參加拉力賽受傷之後就沒有參加過F1比賽，在傷愈后，最近幾年他參加了一些其他比賽，當然也包括最近雷諾為他提供的私人試車，雷諾希望他能有機會重返F1車壇。

庫比卡之前曾經代表寶馬-索伯車隊以及雷諾車隊征戰過，下周三他將駕駛雷諾RS17賽車參加F1季中測試。

霍肯伯格表示他會非常歡迎庫比卡回歸到F1比賽中，與他一起為雷諾效力。

「我不知道是否與他一起工作，但是我會很高興與他成為隊友，老實說我會歡迎任何人，這不是我能決定的。」

「我認為車隊、雷諾，需要一名最佳車手，他們由決定權，不管最終是誰，我都是相當開放的、輕鬆地。」

（新浪體育/賽車頻道/小科）