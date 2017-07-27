美太平洋艦隊司令：川普若命核攻將照辦中央社 (2017-07-27 17:10)
（中央社坎培拉2017年7月27日綜合外電報導）美國太平洋艦隊司令史威孚特（Scott Swift）今天回答假設性問題表示，如總統川普下令下週對中國大陸發動核武攻擊，他將奉命行事；他並告誡軍方不得改變對三軍統帥的忠誠。
美澳日前在澳洲外海舉行大型聯合軍演，中國大陸派出間諜船在澳洲東北外海監視。
美聯社報導，史威孚特參加澳洲國立大學安全會議，席間有學者問道，如果川普下令下週以核武攻擊中國大陸，他是否會照辦？史威孚特說：「答案是『會』」。
他說：「美軍全體官兵都曾宣誓捍衛美國憲法，抵禦一切國內外敵人，並服從奉派領導我們的指揮官以及身兼最高統帥的總統。」
太平洋艦隊發言人布朗（Charlie Brown）稍後說，史威孚特的回答再次確認了文人管制軍隊的原則。
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