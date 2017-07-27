（中央社記者黃自強新加坡27日專電）駐新加坡代表梁國新今天說，台灣對新南向國家出口金額不斷增加，今年前5個月出口成長13.5%，其中總出口金額以新加坡占1/4居冠。



東協10國、南亞6國、紐西蘭及澳洲等18個國家，近年來成為全球關注的新興市場，經濟成長速度和市場潛能不容台灣小覷。梁國新27日接受中央社專訪，特別提及希望加強和這些國家的交往互動，共享亞洲極具潛力的發展前景。



他指出，新南向政策包含經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結四大面向，強調的是「雙向」且「以人為本」的交流。



梁國新以經貿合作層次為例，說明新南向代表的是商機，透過新南向政策提升對外經貿的多元化服務。中小企業把產品銷往東協及南亞市場，更具出口競爭力，可以擴大產業價值鏈和企業經營規模，與新興市場共享經濟繁榮成果。



梁國新引述台灣今年前5個月對新南向出口概況的財政部統計，說明新加坡占台灣對新南向國家出口的25.5%，出口金額達美金67.47億元（約新台幣2050億3800萬元），居新南向18國之冠。



梁國新認為，從市場角度觀察，新加坡雖然只有560萬人口，卻是台灣企業進入東協及南亞國家的一個重要指標市場，諸如台灣的「牛爾親研」美妝產品及「鼎泰豐」、「思慕昔」等流行餐飲文化，均不約而同以新加坡為首站，再擴展到鄰近市場，充分顯示新加坡在東協市場中的重要門戶地位。



對中國大陸推動的「一帶一路」是否和「新南向政策」發生競合關係，梁國新說，「新南向政策」和「一帶一路」不同，兩者無論目的、做法、目標國家等方面均有很大分野。



他說，國際間會有很多不同的合作交流方案，包括亞太經濟合作會議（APEC）、跨太平洋夥伴協定（TPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、大陸的「一帶一路」、台灣的「新南向政策」，以及由拉美國家推動的太平洋聯盟（PA）等，這些不同的經濟合作方案之間，均非「零和遊戲」，不是相互角力「有你無我」。



另外，梁國新指出，台灣業者到東協和南亞國家市場布局，並非僅著眼於商機，更把台灣的人才、資源、商業模式、優質技術分享到夥伴國家。「新南向政策」不僅鼓勵台灣學子赴東協和南亞國家學習當地語言文化，也歡迎當地僑生、留學生、觀光人士到台灣學習及旅遊。1060727