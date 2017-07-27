大家好！今天是周四啦~愉快的周末就在前方~今天孫楊以7分48秒87獲得世錦賽男子800米自第五名，沒有人會怪你沒奪冠，我們都看到了你的努力，你的堅持！加油，你是最棒的大白楊！話不多說，快來看看今天的逗妹吐槽吧~

如果大家有好玩的段子和吐槽請記得我@體壇逗妹 ，看更多逗妹吐槽，點擊下載新浪體育客戶端

帥的人已經與逗妹在公眾平台談笑風生啦，而你還沒有關注嗎？快來掃描二維碼或搜索微信號：sportsfunnygirl，與逗妹一起聊體育！

快來掃一掃

---------------------------------

這一招一式你們覺得怎麼樣？

庫里在造訪杭州的時候，特意向一位太極師父練習太極

@CarleleeQUQ：「所以你就干出這種事？」

@萬萬萬萬沒想到_：「次日徐曉東微博宣布挑戰庫里」

@Smooth丶younG：「明明學的是大寶劍么」

@半喬半科_：「空手接白刃 」

@Rebeccachan4：「你耍太極，湯普森跳廣場舞，完美」

@唱的歌三叉戟h：「入鄉隨俗技能滿分」

---------------------------------

TNT製圖：等著甜瓜加盟的火箭球迷

@小夥計兒-：「歐文和安東尼這樣不騙幾個G的流量是看不到交易 」

@毛特力：「甜瓜：你以為我不想現在就去」

@嘿呀新福周：「快點 我等到花兒都謝了 」

@月球上的汪恩特：「哈哈哈哈哈哈哈，等待去火箭的甜瓜也這樣 」

---------------------------------

騎士經理：歐文的情況是流動性的

今日騎士舉行新聞發佈會，球隊老闆丹-吉爾伯特和新任總經理科比-奧爾特曼出席。談及隊內球星凱里-歐文的近況， 奧爾特曼說道：「凱里-歐文仍然是我們球隊構造以及目標中的核心部分。我們一直在與凱里的代表們接觸，現在是一種流動性的情況。

@斯蒂芬-金州小學生：「都取關詹姆斯了，證明不存在迴旋的餘地。 」

@阿露要努力：「那豈不是很尷尬 」

@雪兒kn_詹夫人：「所以詹姆斯被白黑了這麼久」

@卜丁-：「先把羅斯騙過來再說」

---------------------------------

胡爾克：「我是要當上『海賊王』的男人！」

上海人民聽聞紛紛關緊門窗...

@你若盛開__清風徐來：「神斷句 ...哈哈 」

@留壹元：「上海人驚醒了 」

@中超卡戴珊我的小北鼻：「大叔，西瓜多少錢一斤？ 」

@路向前_1752：「震驚，上港神鋒摒棄千萬薪資，只想當賊 」

---------------------------------

下面是中國有嘻哈的海選現場

(巴西)張震嶽：我覺得不行

@Messi大魔王Leo：「博格巴：我先給你來段B-box你看咋樣 布斯克茨布斯克茨 」

@Leo_again：「你這個Flow也還蠻ok的，但是場上可以更穩一點，對 」

@馬孔多細九_：「我覺得太普通」

@__hx_：「哈哈哈哈哈哈哈哈 那我們在聽看看好了」

@安民豐12：「吳亦凡：我覺得他可以代替我了，我走了，再見 」

---------------------------------

穆里尼奧摸內馬爾……的臉

@薛定諤的季：「曼聯也比巴黎好 」

@Seven-文傑：「曼聯要買比巴黎買好，就是錢沒巴黎多 」

@雲中傲陽：「需要抬價服務嗎？」

@人生若只如初見畫扇：「穆里尼奧：你這孩子，是想走嗎？怎麼不跟我說啊，去啥大巴黎啊，來我這兒」

@黎明不昰張國榮：「我不能買你，因為你沒說你想來」

---------------------------------

欣賞一下米蘭名宿尤文飛翼德西利奧的殿堂級傳中

@魏悅未越位：「我覺得這個真不行啊！ 」

@Solo_inter_：「德西這一腳 讓尤文大開眼界 」

@費二木的伍德斯托克：「一抬腳我就知道是老江湖了 」

@穿越亞平寧的盛夏：「應該是想大力兜弧線，可能沒調整好，觸球點太低 」

@趙志超forzamilan：「視野不錯，看到門將站位靠前，來了一腳吊射。就這視野也值起碼3000萬了 」

---------------------------------

這張圖又在推特上火起來了……

所以，球在哪？@英國足球那點事

@Cerulean252：「一眼把球看成看台上那個哥們」

@QQ足球圈：「有時候眼見不一定為實！」

@Psycho：「看台上啊，瞎」

@程凱_生活在好時代：「不是在看台上嗎，無聊」

---------------------------------

前老闆：張玉寧就是中國小貝

英超西布朗俱樂部CEO古德曼表示：俱樂部會持續關注張玉寧，會確保他在雲達不來梅得到最好的訓練和成長。相信未來張玉寧的到來會引起球場的轟動， 也會吸引來更多的中國球迷，因為他就像貝克漢姆在英格蘭國家隊的地位一樣，年輕的張玉寧對中國也理應如此。。。

@如果n1也聽說過我：「這是我貝被黑的最慘的一次」

@呻嘛唞呩呋囩：「說的是中超報價嗎」

@太陽男神阮大為R_r：「未來亞洲第一人」

@著著著：「不誇張，沒毛病。 因為英格蘭是歐洲中國隊嘛… 」

---------------------------------

誰贏？

@yansencn：「瓜瓜輸了，下巴還有毛」

@也曾試著用心阿：「對話是 你用什麼牌子洗髮水？ 」

@啰嗦耐利：「比你聰明比你強就是比你更禿的意思 」

@羅加Star：「哈哈哈 是老師啊 」

@朱紫國-國王：「這年頭不拼爹，拼毛髮 」

---------------------------------

猜圖環節

昨天答案是：馬特拉齊

來猜猜今天的是誰~~