雷諾車隊堅稱波蘭車手庫比卡本賽季不會出戰F1分站賽，在匈牙利亨格羅寧賽道的試車只是為他明年復出提供一次測試機會。

消息稱庫比卡下周三將駕駛雷諾賽車參加F1在亨格羅寧賽道的季中試車，並有望頂替英國車手帕爾默參加8月份的比利時大獎賽。但是雷諾F1運動主管塞里爾-阿比特波爾（Cyril Abiteboul）否認了這個說法。

「我們會繼續支持帕爾默，完全沒有換人的計劃，」阿比特波爾表示，「我們的確對庫比卡感興趣，當然這要完成所有測試之後才能進一步去觀察。」

「我們之前讓他測試了2012款賽車，還做了其他一些事情，比如醫療檢查、模擬器訓練等等，我就不細說了。」

「我們想要進一步觀察庫比卡是否能駕馭現如今的F1賽車，最近的機會就是讓他去參加匈牙利的測試。但是這還需要更長的時間來過度。」

阿比特波爾堅稱良好的測試表現並不能讓庫比卡獲得2018年的車手席位。

「庫比卡可能是2018賽季的車手候選人，但是在我們真的把他當做候選人之前，我們需要看看他到底能否駕馭下壓力更強、動力更強的賽車，因為他能駕馭2012年的賽車，並不能代表他能駕馭現在的。」

「坦率的說，即便他做的很好，也不能意味著我們就會立即決定2018年用它，因為我們需要更多的深入觀察。」

阿比特波爾還讓帕爾默放心，「我告訴他，庫比卡對他並不構成威脅，」阿比特波爾表示，「顯然我們在尋找2018年的合適人選，帕爾默也是其中的候選，機會在他手上。」

「我們現在與庫比卡所做的，無關帕爾默本周末的比賽，以及夏休期之後的比賽。我們不會在斯帕替換車手。」

「我能確認帕爾默將繼續參加斯帕站比賽，並計劃讓他一直開到賽季末。」

阿比特波爾表示帕爾默需要重建比賽信心，他必須要有像其他車手一樣的表現。

「我不想把壓力也帶走，」阿比特波爾表示，「畢竟這是一個競爭的環境，它永遠也不會消失，但這也不是一個短期的壓力。」

（新浪體育/賽車頻道/小科）