日期:7月27日下午，在布達佩斯進行的2017年世界游泳錦標賽結束了男子200米仰泳預賽爭奪，中國選手徐嘉余以1分56秒92排名第五，順利進入該項目決賽。李廣源1分57秒66排名第九也獲得晉級資格。里約奧運冠軍墨菲，預賽1分56秒11排名第一。（新體）