徐嘉餘200仰第5晉級決賽 衝擊世錦賽第二金北京新浪網 (2017-07-27 17:14)
徐嘉余晉級決賽
日期:7月27日下午，在布達佩斯進行的2017年世界游泳錦標賽結束了男子200米仰泳預賽爭奪，中國選手徐嘉余以1分56秒92排名第五，順利進入該項目決賽。李廣源1分57秒66排名第九也獲得晉級資格。里約奧運冠軍墨菲，預賽1分56秒11排名第一。（新體）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
被誤讀的詹姆斯廢隊友 你被波什勒夫騙了【北京新浪網】
來騎士實屬無奈?曝最年輕MVP曾遭西部兩強拒絕【北京新浪網】
耿耿於懷!騎士老闆不滿步行者:泡椒交易虧大了【北京新浪網】
燈泡組合小試牛刀!哈登保羅聯手統治野球賽場【北京新浪網】
逼宮！曝利物浦天王告知克洛普：請放我加盟巴薩【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》