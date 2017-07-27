（中央社記者黃名璽東京2017年7月27日專電）日本最大在野黨民進黨主席蓮舫今天舉行記者會，正式宣布請辭黨主席。她說，希望透過黨主席選舉讓民進黨更強大，好好備戰下一次眾議員選舉，展現取代安倍內閣的態勢。



多家日本媒體上午都報導蓮舫有意請辭黨主席傳聞，原因可能跟月初的東京都議員選舉敗選有關。蓮舫下午親自召開記者會正式宣布請辭。



日本放送協會（NHK）報導，她說，今天都在思考黨內人事調整，要怎麼做才能讓黨從離心力變成有向心力。結論就是自己完全退下，讓新的黨主席及黨務一級主管能率領更強的民進黨，才是最好的辦法。



蓮舫說，這麼做不是為了民進黨或她個人，而是為了民主主義，為了人民重振兩大政黨之一的民進黨。



談到請辭的主因，她表示，東京都議員選舉結果是一個契機，但不是直接的原因。透過選舉結果，她仔細傾聽同志們的聲音，在理解各種聲音的同時，也反省並注意到自己不足之處，「請辭是綜合考量後的結論」。



日本「朝日新聞」報導，有記者詢問，請辭跟蓮舫過去的雙重國籍爭議有無關連，蓮舫說，完全無關。



她說，希望儘快舉行黨主席選舉，選出新任黨主席及黨務一級主管，代替她繼續表達國民的不滿讓安倍晉三內閣知道，並營造出「民進黨就在這裡」的氣勢。



突然宣布請辭，蓮舫也向支持者表達歉意，並表示不能讓黨出現一天的空白，必須透過讓民進黨更強大的黨主席選舉，並經過仔細討論，展現出民進黨可以取代安倍內閣的態勢。



至於之前表態要投入下一次眾議員選舉，蓮舫說，目前先停下腳步，想再思考一下，「先回到一個議員的身分」。