（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普核心圈內的不和似乎昨晚在推特爆發，一名白宮幕僚在推文中標註另一人，呼籲聯邦調查局（FBI）調查財務資料外洩一事。



法新社報導，白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的財務資料細節曝光後，他顯然將矛頭指向白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）。



史卡拉穆奇推文說：「由於洩露公開我的財務資料屬重罪，我將聯絡@聯邦調查局以及＠司法部。#擊垮@Reince45。」@Reince45為蒲博思推特帳號。



史卡拉穆奇本月才被任命為聯絡室主任，但他迅速成為代表政府的公眾人物，以及川普的強有力代言人。



美國政治新聞機構Politico稍早公開史卡拉穆奇的財務資料。所有白宮高層人員都得呈交這些資料給政府政風室，當局會公開給要求檢視者。



政府內鬨已搞得白宮人仰馬翻，意識型態不同的派別先後洩露有損敵方的資訊，以搶奪主控權。



史卡拉穆奇上任後，曾誇口有計畫解決洩密問題，願意賭上政治生涯來根除這種現象。



史卡拉穆奇稍後刪除這則推文，似乎否認他先前告發白宮同僚。



他推文說，這是「對外洩者的公開提醒」，表示所有高層政府官員「都出一臂之力終止非法外洩行為，@Reince45」。（譯者：中央社周莉芳）1060727