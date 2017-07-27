白宮爆內鬨 聯絡室主任暗指幕僚長洩密中央社 (2017-07-27 16:48)
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普核心圈內的不和似乎昨晚在推特爆發，一名白宮幕僚在推文中標註另一人，呼籲聯邦調查局（FBI）調查財務資料外洩一事。
法新社報導，白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的財務資料細節曝光後，他顯然將矛頭指向白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）。
史卡拉穆奇推文說：「由於洩露公開我的財務資料屬重罪，我將聯絡@聯邦調查局以及＠司法部。#擊垮@Reince45。」@Reince45為蒲博思推特帳號。
史卡拉穆奇本月才被任命為聯絡室主任，但他迅速成為代表政府的公眾人物，以及川普的強有力代言人。
美國政治新聞機構Politico稍早公開史卡拉穆奇的財務資料。所有白宮高層人員都得呈交這些資料給政府政風室，當局會公開給要求檢視者。
政府內鬨已搞得白宮人仰馬翻，意識型態不同的派別先後洩露有損敵方的資訊，以搶奪主控權。
史卡拉穆奇上任後，曾誇口有計畫解決洩密問題，願意賭上政治生涯來根除這種現象。
史卡拉穆奇稍後刪除這則推文，似乎否認他先前告發白宮同僚。
他推文說，這是「對外洩者的公開提醒」，表示所有高層政府官員「都出一臂之力終止非法外洩行為，@Reince45」。（譯者：中央社周莉芳）1060727
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
朝野都不太平 日本政壇連折兩女將【北京新浪網】
特朗普欲再推變性人服役禁令 美議員：十分醜陋【北京新浪網】
日防衛大臣稻田朋美辭職 涉嫌瞞報維和行動文件【北京新浪網】
比利時79歲老嫗失眠飆車 驚人時速238【中央社】
下令性侵制裁性侵 巴國村委會25人被捕【中央社】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》