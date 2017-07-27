聯合國直升機墜馬利 2德維和人員喪生中廣新聞網 (2017-07-27 16:40)
德國及聯合國官員表示，2名德國籍聯合國維和人員今天在馬利北部監控衝突時，直升機墜毀造成機上2人死亡。
聯合國外交官證實，這架攻擊直升機與機組人員是德國提供給聯合國馬利多層面綜合穩定特派團。
德國海軍中將魯侯，機組人員沒有發出任何求救訊號，墜毀前也沒有確切徵兆。
媒體報導，軍方相信這架直升機是「重大技術故障」的犧牲品。
關鍵字：
上一則：蓮舫請辭黨主席 盼民進黨更強大
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- OLIVIA SMITH 灰黑 雙人全鋪棉床包冬夏兩用被套四件組
- 【雅紅珠寶】春半桃花天然冰種淺水綠翠玉鐲-#18.5
- 【HERMES】Bearn H釦雙色三折長夾(寶石藍+湖水藍)
- ActiveImage Protector Enterprise3.5(Hyper-V)
- Kadia．懶人鞋-水鑽點綴江南大叔休閒鞋(黑色)
- SEIKO LUKIA 晨神的最愛時尚優質女性機械腕錶-粉紅皮革-4R3
- ISSEY MIYAKE 三宅一生BAOBAO CARTON T幾何方格8x10拉鍊肩
- 【HITACHI日立】14公升/日，除濕機 RD-280DS、RD-280DR
- 【LANCASTER】質感平紋牛皮側背水桶包(MINI)(海軍藍)
- 【RIMOWA】TOPAS STEALTH 30吋中大型行李箱
朝野都不太平 日本政壇連折兩女將【北京新浪網】
特朗普欲再推變性人服役禁令 美議員：十分醜陋【北京新浪網】
日防衛大臣稻田朋美辭職 涉嫌瞞報維和行動文件【北京新浪網】
比利時79歲老嫗失眠飆車 驚人時速238【中央社】
下令性侵制裁性侵 巴國村委會25人被捕【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》