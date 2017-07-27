德國及聯合國官員表示，2名德國籍聯合國維和人員今天在馬利北部監控衝突時，直升機墜毀造成機上2人死亡。



聯合國外交官證實，這架攻擊直升機與機組人員是德國提供給聯合國馬利多層面綜合穩定特派團。



德國海軍中將魯侯，機組人員沒有發出任何求救訊號，墜毀前也沒有確切徵兆。



媒體報導，軍方相信這架直升機是「重大技術故障」的犧牲品。



